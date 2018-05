Le rendez-vous du médiateur. Le mariage de Meghan et Harry, sans intérêt ?

Mariage princier (MAXPPP)

Samedi 19 mai, Meghan et le prince Harry s’unissaient à Londres devant les caméras et les micros du monde entier. Franceinfo a proposé une journée spéciale pour le mariage. Des auditeurs ont trouvé que les médias en avaient fait beaucoup trop autour d’un événement "people". Pour leur répondre, Erik Kervellec, directeur de la rédaction de franceinfo, au micro du médiateur.

"Pas de vrais sujets d'actualité à traiter ?"

"J’écoutais franceinfo dans ma voiture, écrit Alain, quand je me suis aperçu que vous consacriez une émission spéciale au mariage princier avec vos envoyés spéciaux et le renfort d’experts en tout genre. Ce samedi, n’y avait-il pas de vrais sujets d’actualité à traiter ?".

Qu'est-ce qu'un vrai sujet d'actualité ? Ce qui est important pour Alain n'est peut-être pas aussi important pour les autres. Un sujet d'actualité est un sujet qui fait les titres de quasiment tous les médias quelque soit leur ligne éditoriale à un moment donné.

La monarchie britannique : quel intérêt ?

"Sur le plan informatif, écrit Germain, ce mariage est proche de zéro. Le couple princier n’aura aucun pouvoir politique, diplomatique, économique. Pourquoi tous les médias s’intéressent-ils autant aux événements insignifiants de la monarchie britannique ?". Oui, y a-t-il une explication ?

Cet événement royal a suscité la curiosité parce que ça dit beaucoup de chose de la société britannique d'aujourd'hui. Et c'est cela que nous avons tenté de décrire. Nous sommes très intéressé par l'avenir de la Grande-Bretagne, ce pays voisin qui va sortir de l'Europe.

"On s’en moque tous de ce mariage", nous lance François. Mais on connaît tous des proches qui n’en avaient soi-disant rien à faire du mariage, mais qui ont quand même écouté la radio, regardé la télé ou les réseaux sociaux. Un moment de honte vite oublié ?

Beaucoup de monde a suivi cette actualité. Sur le site de Franceinfo, la page des photos officielles de la famille royale dépasse les 900 000 vues...

Les coulisses d'une couverture exceptionnelle

Plusieurs auditeurs vous demandent comment s’organise la couverture d’un tel événement suivi par les médias du monde entier. Étiez-vous dans la cathédrale ? Aviez-vous des accès privilégiés ?

C'était un dispositif plutôt classique et léger : Antoine Gigniaux, notre envoyé spécial permanent à Londres en position de commentateur à Windsor et Benjamin Illy, du service reportage de franceinfo dans la foule. Nous en avons fait plus juste au moment de la cérémonie mais nous n'avons pas consacré l'essentiel de nos programmes sur 24 heures à cette actualité royale.