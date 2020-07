Le rendez-vous de la médiatrice. Les grilles de l'été sur franceinfo

Le studio 421 de franceinfo à la Maison de la Radio. (JEAN-CHRISTOPHE BOURDILLAT / FRANCE-INFO)

Une saison intense s’achève et les vacances se profilent. franceinfo se met donc aux couleurs d’un été pas comme les autres, explique Vincent Giret, le directeur de la chaîne. "Un été décisif qui verra la France repartir, se reconstruire et souffler après plusieurs mois éprouvants". Il répond à Emmanuelle Daviet, médiatrice des antennes de Radio France.

Emmanuelle Daviet : Après plusieurs mois éprouvants pour tous, les Français s’apprêtent à vivre un été 2020 un peu particulier, comment franceinfo va-t-elle les accompagner au fil des semaines ?

Vincent Giret, directeur de franceinfo : Ce sera un été exceptionnel sur franceinfo, on a tous envie, après ces épreuves que vous évoquiez, de souffler un peu, de vacances, des siens, du dehors. Chacun le fera selon ses possibilités. Pour franceinfo, bien sûr on va garder le dur du métier, il faut pouvoir continuer, on est un média de service public, à informer le mieux possible, nos internautes, nos auditeurs, nous allons être organisés de façon à pouvoir assurer cette mission d’information.

Mais il faut aussi qu’on raconte cet été, il y a un plaisir, une énergie nouvelle, une envie telle d’aller dehors, que nous avons décidé d’envoyer nos reporters sur le terrain, partout en France, aussi loin que possible, pour nous raconter les plaisirs, les joies de cet été, de faire une radio la plus joyeuse, la plus intéressante possible, même si l’actualité peut être un peu stressante.

Emmanuelle Daviet : L’été est toujours l’occasion pour franceinfo de mettre à l’antenne de nouvelles chroniques, cette année vous êtes vraiment servis par l’actualité….

Vincent Giret : En effet, en plus de l’information, nous essayons de colorer l’antenne de chroniques sur des centres d’intérêt différents, il y aura de la culture, du voyage, il y aura de la cuisine, on fera une tournée avec des grands chefs.

Concernant les nouvelles voix qui vont nous rejoindre, il y a Cécile Maisonneuve pour nous parler de la ville de demain. On voit bien que c’est un sujet qui est très fortement dans l’actualité, on voit bien que toutes les questions de ces dernières semaines, sur le climat, sur la convention citoyenne, sur notre capacité de vivre dans la ville en respectant un certain nombre de nouvelles règles qui concernent nos moyens de transport, l’énergie, la mobilité, des tas de choses qui sont au plus près de notre vie quotidienne. Cécile Maisonneuve va tenter de raconter ce qui est en train de changer dans les métropoles.

Emmanuelle Daviet : Signalons également un nouveau rendez-vous, "Planète sport", qui met en lumière le sport comme arme politique. Une chronique signée par la rédaction internationale et la direction des sports de Radio France.

Vincent Giret : Nous avons la chance d’avoir des équipes très fortes dans ces registres-là, le sport, la rédaction internationale : le sport est un outil d’influence politique, de "soft power" de tout temps. Là, on va voir comment Poutine utilise le judo, comment le Rwanda s’est intéressé au PSG. On va voir que derrière tout cela, il y a des enjeux politiques éminents.

Emmanuelle Daviet : Vincent Giret, nous sommes à quatre mois de l’élection présidentielle américaine, que propose franceinfo sur le scrutin à venir ?

Vincent Giret : Beaucoup de choses seront proposées, mais surtout pour cet été, une chronique de Thomas Snégaroff, l’historien de franceinfo, qui va nous raconter les coulisses des grandes élections américaines. Il y a, à la rentrée, début novembre, l’élection américaine. Est-ce que Trump fera un deuxième mandat, sera-t-il battu ? On va donner un grand coup de projecteur en arrière et regarder les grandes histoires de ces élections aux États-Unis. Ce sont toujours des matchs extrêmement intéressants.