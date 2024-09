La nouvelle application Radio France veut s'améliorer encore

Depuis le 26 août dernier, les auditeurs découvrent la nouvelle application de Radio France et la Médiatrice reçoit à ce sujet de nombreuses critiques. Cette application était auparavant très appréciée et jugée et fonctionnelle. Des auditeurs ne comprennent pas l'utilité de la mise à jour. Emmanuelle Daviet reçoit Laurent Frisch, directeur du numérique et de la stratégie de l’innovation à Radio France.

franceinfo : Pourquoi cette mise à jour était-elle nécessaire ?

Laurent Frisch : La précédente version datait de 2018, c'est une éternité dans le numérique ! Je pense que plus aucun de nos auditeurs aujourd'hui n'a le même téléphone qu'en 2018. Il faut dire aussi qu'on a beaucoup plus d'auditeurs aujourd'hui en numérique, que ce soit pour écouter nos radios en direct ou pour les podcasts – il est vrai aussi que le Covid a transformé profondément les usages de l'écoute en numérique : on a aujourd'hui 1 million d'auditeurs quotidiens sur l'application Radio France. Et puis, l'offre a largement évolué : nous avons plus de 3 millions d'épisodes de podcast disponibles dans l'application Radio France, dont de nombreux dits "natifs" qui n'existaient pas encore en 2018. À cette époque on ne fabriquait pas des séries thématiques comme c'est le cas à présent, on ne rééditait pas des séries d'archives comme la collection 2000 ans d'histoire ou Les clés de l'orchestre. Il a donc fallu adapter notre interface.

Certes, la refonte de l'appli est unanimement saluée pour son esthétique, pour les nouveaux formats de découverte et la musique, mais les utilisateurs déplorent une navigation peu intuitive, avec des fonctionnalités essentielles devenues compliquées à utiliser, comme la gestion des podcasts ou l'accès à la grille des programmes. Que répondez-vous à ces remarques ?

D'abord, je remercie tous ceux qui, malgré ces changements importants, prennent le temps de nous écrire. Souvent, c'est aussi pour remercier les équipes du travail accompli et des très nombreuses améliorations que la nouvelle application a apportées : elle est plus rapide et donne un accès facilité au catalogue, à la musique et à l'information. Ils nous écrivent aussi pour demander des améliorations, et parfois, c'est vrai, pour râler à propos de certains changements. Nous sommes conscients de 2 choses. Premier élément, un tel changement risque toujours de perturber ceux qui avaient une utilisation quotidienne de l'application. Il y a chez eux une part d'habitudes à retrouver et chez nous davantage de clarté à apporter sur les modifications. Un exemple : la grille des programmes est plus accessible qu'avant, mais sous la forme d'un pictogramme peut-être moins lisible que des mots écrits en toutes lettres, nous allons essayer de corriger ça. Deuxième élément, on est dans le champ de l'informatique et quand on lance un nouveau logiciel, il peut survenir des bugs ou des anomalies dont nous ne nous rendions pas compte avant la mise en service. Le million de visiteurs quotidien remarque plus facilement des choses que nos quelques dizaines de techniciens n'avaient pas détectées avant. J'espère que, d'ici la Toussaint, nous aurons corrigé la plupart des remarques que nous recevons.

Les utilisateurs en situation de handicap visuel dénoncent une accessibilité réduite, qui rend la navigation difficile, voire impossible. Des améliorations vont-elles être apportées ?

L'accessibilité est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est complexe d'un point de vue informatique. Nous sommes en train de réaliser les développements nécessaires pour rendre bientôt l'application la plus accessible possible aux déficients visuels. D'ailleurs, les équipes finalisent aussi des améliorations pour la rendre également accessible aux déficients auditifs, ce qui n'avait jamais été le cas chez nous jusqu'à présent.