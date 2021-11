Les promesses de la COP26 cachent un bilan en demi-teinte, et l'astrologie cartonne depuis la crise sanitaire

Aujourd'hui, Le Quart d'Heure fait le bilan de la COP26 qui s'achève à Glasgow. Malgré les avancées et le projet de déclaration finale, les engagements ne sont pas à la hauteur des enjeux, disent les jeunes militants pour le climat. Et puis, on va parler thème astral et horoscope : pourquoi l'astrologie séduit-elle autant les jeunes Français ? La crise sanitaire n'est pas étrangère à ce phénomène qui envahit TikTok et Instagram.

Entre la motivation des premiers jours et l'ambiance en demi-teinte dans laquelle s'achève aujourd'hui la COP26 de Glasgow, le ton a clairement changé. Certes, les 197 pays devraient aboutir à un accord puisqu'un projet de déclaration finale est en train d'être discuté. Certes, il y a des avancées comme cet accord surprise conclu entre les USA et la Chine : les deux plus gros émetteurs de gaz à effet de serre s'engagent à renforcer leur action.

Mais pour beaucoup le compte n'y est pas. "Les promesses sonnent creux quand l'industrie des énergies fossiles continue de recevoir des milliers de milliards de subvention" critique Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Alors que faut-il retenir de cette 26ème COP ? Etienne Monin, spécialiste environnement à la rédaction de franceinfo, me raconte le ballet des négociations et le bilan en demi-teinte de ce sommet pourtant crucial.

L'astrologie, rempart à la crise ?

Le Quart d'Heure se penche aussi sur une discipline en plein essor : l'astrologie. Compatibilité des signes du zodiaque, rôle des ascendants... Des milliers de vidéos explorent sur TikTok, Instagram et YouTube cet univers qui séduit de plus en plus. "Il y a énormément d'engouement sur ce sujet-là" confirme Shera, qui compte 1.9 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube et qui vient de publier un ouvrage "Astro book".

Le profil des fans d'astrologie ? Principalement les jeunes. Selon une récente étude de l'IFOP, 70% des 18-24 ans disent croire à l'astrologie. Fabrice Pascaud, tarologue dans le centre de Paris, confirme que sa clientèle a rajeuni depuis quelques mois : "il y a une inquiétude consécutive à la pandémie, les gens ont conscience que tout peut basculer et cherchent le sens à donner à leur vie."

Est-ce problématique d'aller chercher dans les astres les réponses qui nous font du bien ? "Les personnes qui lisent régulièrement leur horoscope ont davantage tendance à adhérer à des thèses complotistes" alerte Louise Jussian, qui a réalisé une étude sur l'astrologie pour l'institut IFOP. "L'astrologie et le complotisme utilisent les même leviers, et s'inscrivent dans une même crise de confiance, dans les institutions scientifiques et dans les institutions religieuses."

