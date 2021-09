Les femmes journalistes afghanes disparaissent, E. Macron veut construire la police 2.0 et l'esport-études

Une salle de formation au e-sport à la Tony Parker Academy - Lyon, 08/09/2021 (Le Quart d'Heure - franceinfo)

Un mois après la chute de Kaboul, que deviennent les femmes journalistes qui étaient nombreuses sur les plateaux de télévision ? Reporters sans frontières estime que sur 700 journalistes en poste dans la capitale afghane avant l'arrivée des Talibans, une centaine a encore le droit de travailler. Les autres se cachent ou fuient le pays, comme Farida Nikzad. Elle nous raconte son départ d'Afghanistan, dans l'urgence et le déchirement. Pauline Adès-Mevel, rédactrice en cheffe de Reporters Sans Frontières, appelle la communauté internationale à agir pour la liberté de la presse en Afghanistan.

1,5 milliards d'euros en plus pour le ministère de l'Intérieur en 2022, les rapports de l'IGPN rendus publics et une mission de contrôle parlementaire : à Roubaix ce matin, Emmanuel Macron a fait une série d'annonces pour clore le Beauvau de la Sécurité. Cette consultation nationale sur le travail des forces de sécurité débouchera aussi sur une police plus numérique a annoncé le chef de l'Etat, qui veut mettre en place la police 2.0 dès 2022.

Le sport-études compte désormais une nouvelle filière : l'e-sport ! Des écoles forment désormais les étudiants, en parallèle de leurs cursus scolaire, à devenir des joueurs professionnels. Reportage à Lyon à la Tony Parker Academy où l'on mêle paniers de basket et jeux vidéo.

Invitées : Farida Nikzad, journaliste afghane, et Pauline Adès-Mevel, rédactrice en cheffe de Reporters Sans Frontières

