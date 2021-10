Les étudiantes sages-femmes s'inquiètent pour leur avenir, l'IRM le plus puissant du monde, et est-ce qu'on ne serait pas un peu tous des stalkers ?

Aujourd'hui, "Le Quart d'Heure" vous observe, vous épie à travers votre téléphone... bref on vous stalke ! La saison 2 de la série du même nom sort demain : on parle harcèlement numérique avec l'acteur et le réalisateur. Nous vous emmenons aussi à la rencontre de Juliette, 23 ans, qui a peur de son avenir en tant que sage-femme, et d'Iseult... la plus puissante IRM du monde.

"Je me dis que je vais faire un très beau métier pendant quelques années mais que je ne vais peut-être pas tenir le coup." Ces mots, ce sont ceux de Juliette, 23 ans, étudiante sage-femme à Nancy. Elle est venue à Paris aujourd'hui pour manifester avec ses futures collègues pour réclamer plus de reconnaissance et une revalorisation importante de leur salaire.

C'est la cinquième grève des sages-femmes depuis le début de l'année. Les annonces de revalorisation d'Olivier Véran le mois dernier n'ont pas calmé leur colère : 180 euros nets en plus quand l'Inspection Générale des Affaires Sociales en recommande 600€. Juliette nous raconte son futur métier, et ses inquiétudes pour l'avenir.

Juliette, 23 ans, étudiante sage-femme lors de la manifestation parisienne du 7 octobre 2021. (CHLOÉ CENARD / FRANCEINFO)

Autre rencontre ce soir : nous vous présentons Iseult. C'est le petit nom donné à l'IRM le plus puissant du monde. Installé à Saclay, cet appareil d'imagerie médicale, encore en phase de test, devrait permettre à terme de réaliser des clichés beaucoup plus nets et plus précis.

C'est l'aboutissement de 20 ans de recherche. Et peut-être un outil qui permettra de grandes avancées scientifiques, par exemple pour mieux cartographier et donc mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. En attendant, Iseult a réalisé ses premières images : le scanner d'un potimarron, nous raconte Olivier Emond, chef du service Sciences de franceinfo.

Et vous, vous stalkez ?

Avez-vous déjà stalké ? Allez, ne mentez pas, on a toutes et tous déjà traîné sur le profil Instragram du nouveau collègue ou checké le compte Twitter de son ex. Mais si on en avait les moyens, est-ce qu'on ne stalkerait pas à travers les téléphones et caméras ?

C'est en tout cas ce que nous demande la saison 2 de Stalk, qui sort ce vendredi sur francetvslash. On en parle avec Simon Bouisson, créateur, scénariste et réalisateur de la série, et Théo Fernandez, alias Lux, personnage principal de la série.

Invités : Olivier Emond, chef du services Sciences - Santé - Environnement de franceinfo, Simon Bouisson, réalisateur de Stalk, et Théo Fernandez, acteur

