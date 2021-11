Le #Metoo du monde de la nuit, les Américains rouvrent leurs frontières et le Covid, top départ pour une nouvelle saison ?

C'est la rentrée ... masquée ! Les contaminations au Covid-19 remontent et les écoliers retrouvent donc le masque à l'école. On sera aussi sur le tarmac des aéroports européens. Les vols vers les Etats-Unis reprennent après 20 mois de "travel ban" et on vous raconte les conséquences intimes d'une telle interdiction. Et puis on vous raconte le mouvement "Balance ton bar" : les femmes prennent la parole pour dénoncer les agressions subies en soirée.

13 mars 2020. Donald Trump prend un décret imposant des restrictions aux voyageurs en provenance de l'espace Schengen. Ce devait être pour 30 jours, cela a finalement duré 20 mois. La mesure, confirmée par Joe Biden lors de son arrivée à la Maison Blanche, a finalement été levée ce matin.

Pour plusieurs milliers de familles, c'est un soulagement, après plus d'un an et demi de visio, même quand tout le monde était vacciné. Grégory Philipps, correspondant de Radio France à Washington jusqu'à l'été 2021, nous a raconté cette étrange période et les bouleversements qu'elle a causés, dans son intimité familiale autant que pour l'économie du pays.

Une rentrée masquée et surveillée

Lui en revanche, on aimerait bien pouvoir le contrôler avec un "travel ban". Le Covid-19 semble bien repartir à la hausse en France, après plusieurs mois d'accalmie. Ne soyons pas non plus alarmistes : les chiffres des contaminations des dernières semaines sont cinq fois inférieurs à ceux du mois de novembre l'an dernier, les hospitalisations en soins intensifs quatre fois moins importantes.

La reprise est pourtant bien là, sûrement due au refroidissement des températeures qui nous ramène à l'intérieur, et ça n'est pas du goût de tout le monde. Notamment des écoliers qui faisaient leur rentrée ce matin et qui doivent, dans 40 départements, remettre le masque qu'ils avaient fait tomber avec plaisir juste avant les vacances.

#BalanceTonBar

Il y a eu le théâtre, le cinéma, Sciences Po et tant d'autres domaines encore. La vague #MeToo atteint désormais le monde de la nuit. Tout est parti des réseaux sociaux. Une indignation née dans les rues bruxelloises, après plusieurs cas d'agressions dans des bars d'un quartier étudiant de la capitale belge.

Un compte "Balance Ton Bar" a été créé sur Instagram à la suite de cette indignation collective. Et il a essaimé : des comptes ont été lancés dans plusieurs villes françaises alors qu'un boycott des bars bruxellois s'organise pour vendredi soir. On en a discuté avec la fondatrice du compte Instagram, Maïté Meeus.

Invité·es : Grégory Philipps, directeur adjoint de la rédaction de France Culture et ancien correspondant de Radio France aux Etats-Unis, et Maïté Meeus, fondatrice de "Balance Ton Bar"

