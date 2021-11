La lanceuse d'alerte de Facebook à l'Assemblée, Macron président et Macron candidat font une allocution et "A good man", un film sur la parentalité et la transidentité

Ce soir, on vous raconte l'audition de Frances Haugen, la lanceuse d'alerte américaine sur les dérives de Facebook, au Parlement. On vous parle aussi des 27 minutes d'allocution d'Emmanuel Macron, avec un peu de Covid et beaucoup de campagne. Et puis, être un homme et accoucher, c'est le sujet du dernier film de Marie-Castille Mention-Schaar, A Good Man. Elle est venue nous en parler.

C'était la neuvième allocution du Président depuis le début de la crise sanitaire. Hier, à 20H, Emmanuel Macron a parlé à 20 millions de Français. Des audiences presque deux fois moins importantes qu'en avril dernier, mais qui restent parmi les meilleurs scores, et avec un effet toujours identique : le boom des prises de rendez-vous pour la vaccination sur le site Doctolib.

De quoi a-t-il parlé ? De Covid, un peu : troisième dose obligatoire pour les personnes fragiles et les 65 ans et plus, rappel de vaccination pour les plus de 50 ans dans un mois. De relance économique, de construction de réacteurs nucléaires et de réforme des retraites, beaucoup.

"Un clip de campagne" dénoncent en coeur les oppositions, pour un président qui n'est officiellement pas encore candidat mais qui se projette déjà beaucoup vers l'après 2022.

Les dérives de Facebook devant l'Assemblée Nationale

Elle avait dénoncé les dérives de Facebook aux Etats-Unis, la voilà en tournée européenne pour expliquer devant les parlementaires la nécessité de lutter contre le géant américain : Frances Haugen était à l'Assemblée Nationale et au Sénat aujourd'hui.

L'occasion pour les parlementaires de l'interroger sur les dérives qu'elle a dévoilées et surtout sur la nouvelle législation européenne qui devrait bientôt voir le jour sur la question de la modération sur les réseaux sociaux, nous explique Boris Hallier, journaliste au service sciences, santé et technologies de franceinfo. Frances Haugen a notamment appelé, nous raconte-t-il, à plus de protection pour les lanceurs d'alerte alors qu'une proposition de loi doit être prochainement examinée à l'Assemblée.

La parentalité trans au coeur de Good man

Etre un homme et être enceint, c'est l'histoire de 2000 hommes par an aux Etats-Unis. C'est aussi le point de départ du nouveau film de Marie-Castille Mention-Schaar, A good man, dans lequel un homme trans, Benjamin, porte l'enfant du couple.

L'occasion pour la réalisatrice de parler de la parentalité et de la transidentité. Elle est venue nous présenter son film dans le studio du Quart d'Heure, et nous l'avons aussi interrogée sur son choix d'une actrice (Noémie Merlant) pour le rôle de Benjamin.

Invité·es : Boris Hallier, journaliste au service sciences-santé-environnement-technologie de franceinfo, et Marie-Castille Mention-Schaar, réalisatice de "A good man"

Retrouvez "Le Quart d'Heure" du lundi au vendredi sur franceinfo, sur l'application Radio France et toutes les autres applications de podcast (Spotify, Apple podcasts, Podcast Addict, Deezer ...).