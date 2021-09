La guerre des sous-marins, les footballeuses américaines payées comme les hommes et One Piece, star des mangas

"One piece" comic books are displayed at the Paris Book Fair 2019 (salon du livre) at the Parc des Expositions in Paris on March 18, 2019 in Paris. (JOEL SAGET / AFP)

"Un coup dans le dos." Dans la langue très policée de la diplomatie, ces mots de Jean-Yves Le Drian font l'effet d'une petite bombe. Le ministre français des Affaires étrangères n'a semble-t-il que très peu goûté l'annonce faite dans la nuit par l'Australie. Le pays-continent a en effet décidé d'acheter des sous-marins aux Etats-Unis, alors que le contrat était promis à la France depuis 2016. Une trahison pour la France et l'Europe martèle le gouvernement français, alors que les Etats-Unis, eux, placent leurs pions dans la région face à la montée en puissance de la Chine.

Et en parlant des Etats-Unis, voilà une autre décision qui ne manquera pas de faire parler non plus. La fédération nationale de "soccer" a en effet annoncé que Megan Rapinoe et ses coéquipières seraient désormais payées comme leurs homologues masculins. "Enfin !" nous dit Nicole Abar, ancienne internationale et fondatrice de l'association Egal Sport, qui milite aussi pour l'égalité salariale en France.

Des numéros collectors qui se revendent cinq à six fois leur prix sur Vinted, des libraires dépassés et un exemplaire vendu en France toutes les 8 secondes : ces trois faits suffisent à planter le décor de la folie One Piece. On y suit les aventures du jeune Luffy, un pirate qui coule à chaque fois qu'il touche de l'eau de mer. Le manga japonais devrait atteindre le centième tome avant la fin de l'année. Hier est paru le tome 99 : rencontre avec le responsable éditorial de One Piece chez Glénat, Benoît Huot, pour mieux comprendre ce phénomène.

Invité·es : Nicole Abar, fondatrice de Egal Sport, et Benoit Huot, éditeur chez Glénat

