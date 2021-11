La France se met aux téléfilms de Noël, les jeunes ne vont pas bien et la Belgique, nouvel eldorado des étudiants français

Sortez les plaids et le chocolat chaud : les films de Noël sont arrivés ! La France se lance dans la bataille de la romance sous le sapin avec une mini-série qui sort aujourd'hui sur Netflix. On vous parle aussi de ce rapport de la Défenseure des droits qui quantifie ce dont on se doutait : les confinements ont beaucoup abîmé la santé mentale des jeunes. Et nous serons en Belgique, où les étudiants recalés de Parcoursup se réfugient.