L'affaire des sous-marins torpille la diplomatie mondiale, les capteurs de CO2 ont la cote et "Bigger than us" : l'espoir viendra des jeunes

12 sous-marins et un chèque de 56 milliards d'euros : voilà le noeud de la discorde entre Paris, Washington et Canberra. La France accuse les Etats-Unis de l'avoir trompé en récupérant dans son dos un contrat que l'Australie avait signé avec l'Hexagone. L'histoire aurait pu s'arrêter à quelques escarmouches, mais Jean-Yves Le Drian est bien décidé à éviter le touché - coulé et riposte à tout va.

Hier, depuis New-York, où se tient en ce moment l'Assemblée Générale annuelle des Nations Unies, il a encore répliqué en assimilant ce "coup dans le dos" à des "méthodes trumpistes". Et a embarqué dans la bataille ses alliés européens, transformant le duel franco-étatsunien en un sujet diplomatique mondial de premier plan.

Ce soir, nous vous racontons aussi une histoire. Celle d'un datajournaliste et d'un capteur. Le second enregistre le taux de CO2 dans l'air, mesurant ainsi la présence de micro-particules, ce qui permet de déduire si l'air d'une pièce est assez renouvelé, afin de prévenir l'exposition au Covid-19. Le premier s'appelle Brice Le Borgne, datajournaliste à la rédaction web de franceinfo. Il a pris le métro, le train, s'est rendu dans des centres commerciaux et des salles de classe pour collecter des données. Il vient nous raconter son enquête et nous donne les résultats.

Enfin, "Le Quart d'Heure" vous donne rendez-vous avec Flore Vasseur. La réalisatrice sort demain "Bigger Than Us", un documentaire pour lequel elle a suivi sept jeunes qui s'engagent dans des causes plus grandes qu'eux.

Invité·es : Brice Le Borgne, datajournaliste à franceinfo et Flore Vasseur, réalisatrice de "Bigger Than Us"

