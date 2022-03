Guerre d'Algérie : "Discutons pour sortir du traumatisme", exhorte le réalisateur Olivier Lambert avec son documentaire

C'est la mesure qui fait débat à gauche, ce vendredi 18 mars. Dans son programme pour un nouveau mandat, présenté jeudi, Emmanuel Macron a défendu un RSA conditionné à une activité hebdomadaire de 15 à 20 heures. "C'est travailler pour sept euros de l'heure, même pas au niveau du SMIC", s'indigne sur franceinfo le candidat communiste Fabien Roussel.

Génération 2022 part à la chasse

Comme tous les vendredis désormais dans le Quart d'Heure, Manon Mella de Génération 2022 sur franceinfo, nous présente le jeune qui l'a le plus marqué dans ses rencontres de la semaine. Aujourd'hui, c'est Léo, un jeune chasseur qui hésite entre Zemmour et Pécresse pour le premier tour de l'élection présidentielle.

La complexité de la transmission de la mémoire

Et puis, 60 ans après les accords d'Evian, nous recevons le réalisateur Olivier Lambert qui réunit des témoins de la guerre d'Algérie et leurs descendants dans son webdocumentaire "Générations guerre d'Algérie" sur Arte. Certains auraient pu être ennemis, mais le dialogue naît de cette confrontation et les descendants en apprennent plus sur leurs parents.