"Convoi de la liberté" : quand la colère des routiers chamboule le Canada

Aujourd'hui, le Quart d'Heure vous emmène à Ottawa, la capitale du Canada, paralysée par un mouvement de colère des camionneurs contre les mesures sanitaires du gouvernement. On vous raconte aussi la guerre des puces électroniques, et les milliards que l'Europe met sur la table pour concurrencer la Chine. Et puis comment informer les jeunes internautes des risques sans les culpabiliser ? La journaliste Lucie Ronfaut-Hazard publie un livre pour aller au-delà des clichés.

Ottawa, c'est le genre de capitale qu'on a un peu de mal à mettre sur une carte. A peine un million d'habitants, une vie somme toute tranquille... jusqu'à ce que le "convoi de la liberté" ne vienne perturber le quotidien (presque) sans histoire de la capitale du Canada. Depuis plus d'une semaine, c'est un concert ininterrompu de klaxon et des centaines de camions qui paralysent les rues...

On vous raconte pourquoi ce mouvement de protestation contre l'obligation vaccinale des routiers est en train de bouleverser la vie politique du pays... et peut-être lancer un phénomène plus vaste de contestation contre les mesures sanitaires.

La guerre des puces électroniques

De ce côté-ci de l'Atlantique, la situation sanitaire n'est pas la priorité numéro 1 de l'exécutif. Emmanuel Macron est à Kiev, très occupé à tenter d'éviter que la Russie n'envahisse l'Ukraine. Quant à Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, il fixe déjà des objectifs pour le prochain quinquennat : "réindustrialiser durablement la France".

Et justement, la Commission Européenne vient de mettre 43 milliards d'euros sur la table pour lancer un grand plan industriel : accélérer la production de puces électroniques en Europe pour ne plus dépendre de la Chine. On vous explique avec Boris Hallier, journaliste à la rédaction de franceinfo, pourquoi ces semi-conducteurs sont devenus un enjeu essentiel.

Sensibiliser aux risques du numérique sans culpabiliser

Aujourd'hui, c'est le "Safer Internet Day", le jour pour un internet plus sûr. Une journée de sensibilisation aux risques du numérique, à destination des plus jeunes utilisateurs, à qui l'on reproche souvent de passer trop de temps sur leurs écrans... Et si on parlait de numérique autrement ? La journaliste spécialisée dans les nouvelles technologies Lucie Ronfaut-Hazard vient nous parler de son guide, "Internet aussi, c'est la vraie vie", pour informer les ados sans tomber dans les clichés et la culpabilisation.