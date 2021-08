Carte des 10e et 11e arrondissements de Paris établie en salle de crise du Samu, la nuit des attentats du 13-Novembre. (NICOLAS POIROT)

"Le Quart d'Heure" revient pour une seconde saison !

Au menu de ce premier numéro, un retour dans cette terrible nuit du 13 novembre 2015 grâce aux archives inédites du SAMU que le service police-justice de franceinfo a pu obtenir. Gaëlle Joly nous raconte comment elle a travaillé sur ces bande-sons de treize heures et comment, elle qui avait couvert les attentats en tant que reporter, a redécouvert cette soirée-là.

On sera aussi en Chine. Pékin a décidé de limiter le temps d'écran des jeunes Chinois. Finies les interminables parties de jeux vidéos en ligne, désormais ce sera trois heures par semaine maximum, et seulement les vendredi, samedi et dimanche.

Retour à Paris pour teminer ! La vitesse ralentit pour les voitures dans la capitale. En réalité, ça n'est pas une première, alors on a sorti les archives ... et les discours n'ont pas beaucoup changé !

Invitée : Gaëlle Joly, journaliste au service police-justice de franceinfo.

Retrouvez "Le Quart d'Heure" du lundi au vendredi vers 18H30 sur l'application Radio France et toutes les autres applications de podcast (Spotify, Apple podcasts, Podcast Addict, Deezer ...).