"Titre-restaurant" : un outil qui permet aux salariés de manger à midi

Le mot à la bouche Thierry Marx et Bernard Thomasson Le dimanche à 12h56, 14h26 et 16h26

Cinq millions de Français bénéficient de titres-restaurant. Un chiffre qui interpelle Thierry Marx, chef deux étoiles.

Les "Titres-restaurant" sont des chèques dont bénéficient les salariés qui ne disposent pas de restaurant d’entreprise. Cinq millions de personnes en disposent, qu'elles utilisent selon leur choix : un par jour (c'est la règle officielle), ou en cumulant deux ou trois tickets pour profiter d'un restaurant un peu plus cossu.

Comment ces chèques sont-ils appréciés par les professionnels ? Plutôt bien, selon le chef Thierry Marx : "Au départ, c'était un peu ambigu, comme une relation 'je-t'aime-moi-non-plus'. Puis, finalement, on a pris goût à ces titres-restaurant, parce que cela amène de la clientèle. Dans le mot, il y a 'restaurant', donc c'est fait pour aller manger chez les professionnels."

Pour 25 euros, on trouve une entrée et un plat

Ces titres sont consommés dans la restauration du quotidien. Le plafond est de 25 euros, ce qui est suffisant pour inciter à aller au restaurant, durant la pause de midi. Thierry Marx constate que "les gens sautent une journée et cumulent deux tickets, ce qui permet de bien manger". Il ajoute que même "pour 25 euros, on peut trouver une entrée, plus un plat, et c'est essentiel, notamment pour relancer la cuisine faite maison."

À noter que ces titres peuvent être utilisés pour tout type de produit alimentaire, même non consommable sur place (jusqu'à la fin de l'année), autrement dit, des pâtes dans un supermarché. Cela semble pénalisant pour les professionnels de la restauration. Peut-être faudrait-il créer une "titre-produit-première-nécessité" et garder le "titre-restaurant" pour aller s'asseoir autour d'une table où l'on partage un vrai repas ?