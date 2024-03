"Télévision" : l'émission Top Chef entamera le 13 mars prochain sa 15e saison

Le mot à la bouche Thierry Marx et Bernard Thomasson Le dimanche à 12h56, 14h26 et 16h26

Le lancement de la nouvelle saison de Top Chef, sur M6, confirme le lien étroit entre la télévision et la passion pour la cuisine. Ce n'est pas la seule émission culinaire sur le petit écran, où les recettes et les concours abondent, comme celle de France 3, Cuisine ouverte. Un lien créé dès les années 1950, avec l'apparition de Raymond Olivier sur l'unique chaîne télévisée, à l'époque, dans l'émission Arts et magie de la cuisine.

Pour le chef étoilé Thierry Marx, c'est une bonne relation qu'entretiennent ces deux mondes : "En premier lieu, cela offre une visibilité pour les métiers de la cuisine. Et puis cela permet, dans les émissions actuelles, de découvrir des jeunes chefs qui ont déjà leur signature, leur cuisine d'auteur en faisant preuve d'audace et d'imagination."

Déjà une cuisine d'auteur

Certains candidats à ces rendez-vous de téléréalité autour des fourneaux ont parfois un parcours de vie très bref, mais parviennent à construire un lieu, une carte et pour certains à décrocher des étoiles Michelin et des toques Gault&Millau. Ajoutez à cela un très bon sens de l'image et de la communication, et la télévision aura été pour eux un précieux accélérateur.

"Attention, prévient tout de même Thierry Marx. Cela produit beaucoup de stars et de Mozarts de la cuisine qui disparaissent au fur et à mesure d'une succession, au fil des saisons. Il faut dire qu'ouvrir une coquille Saint-Jacques, un soir, devant les caméras et dresser le plat, ou en ouvrir quatre caisses entières chaque jour dans un restaurant, ce n'est pas la même chose !"