"Matières premières", dont les prix explosent pour tous les métiers de bouche

"Matières premières" est notre mot à la bouche, ces produits de base qui sont au cœur même de la cuisine et de tous les métiers de bouche. Les professionnels sont de plus en plus inquiets de voir certains cours s'envoler : le beurre, le lait, la crème, les œufs, les pâtes, etc. avec parfois jusqu'à 30% d'augmentation.

Il faut espérer que cela nous rapproche de la terre nourricière et nous permette de prendre conscience de la valeur des matières premières. "Dans ces conditions, explique Thierry Marx, il est intéressant de voir que cuisiner à la maison sera toujours moins cher. Cela protège à la fois notre porte-monnaie et notre santé."

Assembler de bons produits

Pour choisir ses produits, il faut aller sur les marchés, voir ce qui nous plaît. Avec un beau poireau et quelques pommes de terre, on peut confectionner une soupe pour nourrir six personnes. Même si cuisiner chez soi demande du temps – en particulier pour des parents qui travaillent et qui sont épuisés en rentrant le soir – mettre la main à la casserole vaut le coup.

"Si on regarde le temps qu'on passe sur notre smartphone, constate Thierry Marx, on doit pouvoir trouver 25 minutes dans la journée pour préparer un repas. Au quotidien, c'est une cuisine d'assemblage. Pas besoin d'être un grand chef, ni un génie des fourneaux. Il s'agit simplement d'assembler de bons produits."