"Les Thés", à consommer l'été, sans modération

Le mot à la bouche Thierry Marx et Bernard Thomasson Le dimanche à 12h56, 14h26 et 16h26

Et si, avec l’été, on appréciait les thés ? Il n’y a pas de saison pour cette boisson, à déguster aussi bien chaude que froide.

Profitons du passage à l'été, il y a quelques jours, pour jouer sur les mots dans cette séquence Le mot à la bouche avec la suggestion de déguster les thés. On a souvent l'image d'un mug fumant pour apprécier cette boisson, alors qu'on peut aussi en profiter dans la chaleur de juillet ou d'août, en version froide, voire glacée.

"Je trouve qu'il y a une diversité dans le thé qui est méconnue des Occidentaux, s'étonne Thierry Marx. On voit le marché du café qui a explosé en Asie, alors que ce n'est pas le cas pour celui du thé chez nous. Dans cette diversité du thé, il y a des plaisirs à découvrir, et notamment dans les restaurants, où on voit arriver des clients ne souhaitant pas d'alcool, et à qui ont peut proposer des accords mets-thés."

Pas encore entré dans notre culture

Tout comme le café donc, voire le vin, il existe des crus de thés, selon les régions de production dans le monde, selon les vallées où il pousse, selon les années et leur climat. La gastronomie française devrait s'ouvrir plus largement sur les propositions autour du thé. Mais ce n'est pas vraiment notre culture et le chemin reste encore à parcourir.

Il y a une méthode pour préparer son thé, explique Thierry Marx, qui en est un grand buveur : "Il faut d'abord choisir le thé que l'on aime, pourquoi pas un mélange. Ensuite, on doit infuser à gradient descendant : on ne fait pas infuser un oolong comme on fait infuser un matcha. Il y a donc une implication personnelle, même un petit cérémonial qui est très apaisant."