"Emblème", parce que certains fruits et légumes sont devenus des emblèmes, parfois de manière étonnante

C'est sans doute l'un des sorts les plus étonnants pour un légume : devenir l'emblème de toute une nation. Le poireau en est l'exemple le plus frappant, et la légende en raconte l'origine : lors d'une bataille médiévale sur un champ de poireaux (très cultivés dans ce pays britannique), un officier aurait enjoint chacun de ses soldats à accrocher un poireau à son casque, pour se différencier de l'ennemi et éviter de s'entretuer.

"On peut comprendre l'emblème par rapport à un écosystème, admet le chef Thierry Marx, même si le cheminement pour y parvenir est parfois curieux. C'est, en revanche, assez logique pour la région du Limousin qui a choisi la feuille de châtaignier comme logo, puisque c'est une région productrice de châtaignes."

Le boudin pour la Légion étrangère

Autre emblème surprenant : le boudin pour la Légion étrangère. Le lieutenant-colonel Jean-Philippe Dieulangard, chef de corps du groupement de recrutement de la Légion, en livre une explication loin de la gastronomie : "Cela fait référence au rouleau de couverture avec lequel les légionnaires partaient en campagne. Le seul lien avec la cuisine c'est que dans la popote des officiers, avant de passer à table, on chante Le Boudin !"

Thierry Marx, soldat de réserve de la Légion, a souvent chanté Tiens, voilà du boudin. Il ajoute qu'on retrouve un autre chant de la Légion avec l'oignon : "C'était un ingrédient transporté en campagne pour lutter contre scorbut, car il était très rapide à faire frire et à manger en régiment de marche. En réalité, les fruits et légumes sont aussi devenus des emblèmes pour des régions ou des pays, parce que les étendards étaient réservés à la troupe, à la religion ou aux seigneurs. Il fallait donc se reconnaître en appartenance d'une manière différente."

Citons encore le bœuf comme emblème du Label rouge viande limousine, ou la grenouille, pour les produits certifiés Rain Forest Alliance, en harmonie avec la nature et le vivant.