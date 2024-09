"Don" parce que des dizaines de tonnes de nourriture non consommée durant les Jeux de Paris 2024 ont été offertes à des associations

Le mot à la bouche Thierry Marx et Bernard Thomasson Le dimanche à 12h56, 14h26 et 16h26

Les Jeux de Paris s'achèvent en ce dimanche 8 septembre. 13 millions de repas ont été servis, mais chaque jour, il est resté de la nourriture non distribuée. Des tournées de ramassage ont donc été organisées et trois associations – qui avaient signé une convention avec le COJO en amont – ont bénéficié de ces dons : les Restos du Cœur, le Chaînon manquant et les Banques alimentaires. Une aubaine pour les plus démunis.

Le chef étoilé Thierry Marx se réjouit de ce geste : "Il ne faut pas oublier de tristes chiffres, à savoir des millions de personnes à l'aide alimentaire, et ces dons ont fait un bien fou aux organisations qui en ont bien besoin."

Du simple fruit au repas complet

Grégoire Béchu, chef de projet alimentation durable et planification opérationnelle au Comité d’organisation des Jeux de Paris 2024, explique qu'une grande diversité de produits a été proposée, du repas complet, à des sandwiches, des fruits ou des yaourts. "Nous avons travaillé avec les associations pour que chacun puisse venir avec des véhicules au bon endroit et au bon moment. Le dispositif a été complexe mais il a permis d'aller chercher la nourriture partout, tard le soir ou tôt le matin."

Thierry Marx, ne s’étonne pas que 110 tonnes de nourriture n’aient pas été consommées durant ces Jeux. Comme dans la gestion d'un restaurant, il faut prévoir un peu plus large pour répondre vraiment à la demande, en l'occurrence ici à l'écosystème autour des athlètes : "On ne peut jamais viser juste au gramme près. En réalité, tout a été extrêmement bien organisé et géré et la nourriture était excellente. J'ai mangé au village olympique. Franchement, chapeau !"