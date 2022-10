"Chasse", à l'heure où le gouvernement réfléchit à de nouvelles règles

Le mot à la bouche Thierry Marx et Bernard Thomasson Le dimanche à 12h56, 14h26 et 16h26

Après les nouvelles polémiques sur la chasse, et la réflexion engagée par le gouvernement, on s'est posé la question de savoir si la gastronomie française peut se passer de gibier ?

Une feuille de route est lancée pour réfléchir à de nouvelles règles afin de limiter les accidents de chasse. Un délit d'alcoolémie ou, selon les régions, des demi-journées sans chasse pourraient être instaurées. L'occasion de réfléchir au lien entre chasse et gastronomie. Pourrait-on imaginer la gastronomie française sans gibier ?

"Eh non ! répond Thierry Marx. Tous nos livres de cuisine, des plus anciens aux plus modernes ont une partie réservée à la chasse. La chasse qui appartient, qu'on le veuille ou non, qu'on le dénonce ou non, au patrimoine culinaire français. Et tous les grands chefs s'expriment dans des recettes de gibier, comme le lièvre à la royale."

Un équilibre compliqué à trouver

Si les polémiques se multiplient autour de la chasse, il convient peut-être de trouver un équilibre entre une tradition qui appartient à l'histoire rurale de la France, surtout quand la chasse servait en premier lieu à nourrir, et le respect de l'environnement et de ceux qui veulent en profiter tranquillement.

"L'équilibre est compliqué à trouver, confirme Thierry Marx. Je pense qu'on ne mettra jamais personne d'accord. On peut entendre ceux qui disent que la chasse est dans l'ADN de la ruralité, et entendre ceux qui sont choqués de voir un fusil tuer un faisan. Une chose est sûre, et on peut le regretter, le gibier se fait plus rare dans les restaurants."