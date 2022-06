Téléphones, casques, consoles : le chargeur unique dès 2024 en Europe

Un succès concret pour 460 millions de consommateurs européens qui vont pouvoir arrêter de s'arracher les cheveux ou de faire le tour de leurs collègues de bureau pour trouver un chargeur compatible avec leur téléphone... À partir de l'automne 2024, smartphones, tablettes, liseuses, écouteurs, consoles de jeu et enceintes portables, appareils photo numériques... quel que soit leur fabricant, seront tous équipés du même port USB.

Acheter un téléphone avec ou sans chargeur

Le port sera l'USB-C, celui qu'on trouve aujourd'hui sur la plupart des téléphones Androïd, assez grand, arrondi sur les bords. Vous pourrez donc utiliser le même chargeur au lieu d'en avoir un par appareil avec tous les fils qui s'emmêlent et qui vous font faire des crises de nerfs. D'ailleurs quand vous achèterez un téléphone, vous ne serez plus obligés d'acheter un chargeur en même temps.

Aujourd'hui, 2 accords ont été trouvés au niveau européen :



Pour un salaire minimum européen

Pour un chargeur unique dans l'



L'Europe du quotidien au service de ses citoyens ! #MinimumWagesEU #CommonCharger pic.twitter.com/xmLMp1neTb — Les Jeunes Européens (@JeunesEuropeens) June 7, 2022

La réglementation prévoit également que la vitesse de charge soit harmonisée pour les appareils autorisant la charge rapide, pour éviter qu'elle soit bridée en cas d'utilisation avec un appareil d'une marque différente. À partir de 2026, la règle sera aussi valable pour les ordinateurs portables.

Moins de déchets électroniques

Chaque année, en Europe, on achète 500 millions de chargeurs, ce qui génère entre 11 000 et 13 000 tonnes de déchets, soit le poids de la tour Eiffel. Le chargeur unique va permettre de les réduire de manière considérable. Il va aussi faire faire des économies : 250 millions d'euros par an pour les consommateurs européens.

Il a quand même fallu 13 ans pour aboutir à cette décision. C'est en 2009 que la Commission européenne lance le projet. Dès le départ pourtant plusieurs industriels s'engagent, Nokia, Sony, Motorola, Samsung, au point que Bruxelles dans un accès d'enthousiasme un peu naïf annonce fin 2010 l'arrivée en Europe de ces chargeurs "au cours des premiers mois de l'année 2011".

La résistance d'Apple

C'était sans compter la résistance d'Apple, qui privilégie les écosystèmes fermés et n'a jamais voulu jouer le jeu. D'ailleurs en 2012, le géant américain sort l'iPhone 5 avec son connecteur spécifique Lightning, celui qui est toujours utilisé. Apple fait valoir sa différence : en moyenne 20% plus petit que l'USB-C, ce port permet de laisser plus de place dans les smartphones et autres pour les autres composants, comme la batterie.

Le groupe californien estime même avec un peu de mauvaise foi que l'uniformisation va "étouffer l'innovation plutôt que l'encourager". En réalité, elle ne voulait perdre ni ses utilisateurs ni sa manne financière (un chargeur Lightning – adaptateur + câble de recharge – est facturé 50 euros).

20% des ventes de téléphone en Europe

Cela en dit long sur le poids des lobbies. Mais puisque le volontariat n'a pas fonctionné Bruxelles est passé à l'étape contraignante de la réglementation et a fini par gagner son bras de fer. Apple devra donc faire comme les autres ; c'est l'iPhone 15, prévu l'an prochain, qui passera au port universel. La marque à la pomme représente à peu près 20% des ventes de téléphones en Europe.

On peut aller encore plus loin, notamment sur les systèmes de recharge sans fil qui commencent à apparaître sur le marché, la Commission ne les a pas oubliés, ils pourront eux aussi être harmonisés dans les années qui viennent.