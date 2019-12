"Star Wars" en vrai : le président des Etats-Unis dote officiellement son pays d'une force de l'espace

Un satellite tueur. Image d'illustration. (MARC WARD/STOCKTREK IMAGES / STOCKTREK IMAGES)

La ratification de la loi militaire américaine. Dit comme cela, ce n'est pas très racoleur je vous l’accorde mais dans la réalité c’est énorme, car dans cette loi que Donald Trump vient de signer, la réalité rejoint la fiction. Nous rentrons dans Star Wars avec un premier pas dans la véritable guerre des étoiles. Car en signant cette loi de finances, le président américain a créé officiellement une force de l’espace qui vient s’ajouter à l’armée de l’air, la marine ou encore l’armée de terre.

Ronald Reagan parlait déjà de guerre des étoiles mais à l’époque, il s’agissait de se défendre depuis la Terre en créant un bouclier dans l’espace. Ce qui change à partir de maintenant, c’est que, jusqu’à présent, les scientifiques avaient le pouvoir. Aujourd’hui ce temps est fini. Ce sont les militaires qui ont le pouvoir de décision. Ce sont eux qui peuvent directement attaquer avec des satellites et autres armes de l’espace un ennemi potentiel.

Une nouvelle armée qui a beaucoup de moyens

Cette nouvelle force de l'espace américaine n’a toujours pas d’uniforme mais cela ne saurait tarder. Elle dispose d’un budget de 40 millions de dollars, de 16 000 hommes et a un général : Jay Raymond. Mais on peut prendre les paris dès maintenant. Dans 20 ou 30 ans, cette force de l’espace sera peut-être 100 fois plus importante, pour devenir le cœur de l’armée américaine.

L’espace n’appartient plus à tout le monde. L’espace appartiendra au plus fort. Alors qu’aujourd’hui elle appartenait, sur le papier, au plus intelligent. Il faut savoir que la France a aussi son embryon d’armée de l’espace et que les autres puissances y travaillent de la même façon.