Shanghai confinée, les cas de Covid repartent à la hausse en Chine

Jusqu’à vendredi 1er avril 5 heures du matin, c’est toute la partie Est de la ville qui est sous cloche, le quartier de "Pudong", son aéroport international, son quartier d’affaires et ses immenses gratte-ciels. Vendredi les habitants pourront sortir de chez eux, ce sera alors la partie Ouest qui s’enfermera 4 jours.

La rivière entre les deux quartiers sert de ligne de démarcation, plus personne ne passe d'une rive à l'autre. Ce matin côté Est, les immenses rues de Shanghai, habituellement ville fourmilière, sont étrangement désertes et silencieuses.

Ce confinement, c’était la dernière option. La mairie procédait jusqu'ici de façon très ciblée avec des confinements 48h par immeuble voire par quartier. Ca n’a pas suffi. Shanghai est devenue l'épicentre d'une nouvelle vague liée au variant Omicron. Confiner c’est la seule façon d’accélérer les dépistages et de venir à bout des infections. Sans complètement boucler la ville pour ne pas asphyxier l'économie. La plupart des entreprises et des usines vont d'ailleurs fonctionner en "boucle fermée", personnel limité et confiné à l’intérieur pendant 4 jours pour assurer la continuité d'activité.

Jusqu’ici il y avait officiellement moins d’une centaine de contaminations par jour (pour 1 milliard 400 millions d’habitants). L’épidémie était largement maîtrisée. La stratégie "zéro Covid" fonctionnait. Mais les courbes grimpent dangereusement, 3500 cas lundi, 4500 ce mardi 29 mars.

Pas question de relâcher les efforts : les mesures sont toujours extrêmement strictes, quarantaine obligatoire en arrivant sur le territoire, traçage des déplacements via des applications mobiles, confinements de villes entières, c’est vrai pour Shanghai, c’est vrai aussi pour Schenzen qui a vécu la même chose au début du mois, parfois pour l’apparition de 2 ou 3 cas seulement.

C’est un peu "un jour sans fin" : la population a parfois l’impression de revenir deux ans en arrière et la fatigue grandit, d’autant que les confinements sont parfois annoncés d’un jour sur l’autre, sans sommation. À Shanghai, 50 personnes se sont retrouvées bloquées dans leur salle de sport après la découverte d'un cas suspect de Covid-19. Une jeune femme a elle passé une nuit entière sur un pont en pleine campagne, à la frontière entre deux villes. Son code QR était rouge, aucune des deux municipalités ne voulait la laisser entrer. Un hashtag est devenu très populaire sur les réseaux sociaux : "Pourquoi la Chine ne peut-elle pas lever les mesures sanitaires comme dans les autres pays ?"

500 millions de vues sur la plateforme Weibo et l'esquisse d'une critique des décisions prises par le pouvoir. Dans certains quartiers quelques habitants se sont même timidement rassemblés pour protester contre le confinement. Combien de temps encore la Chine pourra-t-elle maintenir sa stratégie ?