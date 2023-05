Selon CNN, la cuisine française n'est pas la meilleure du monde

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

D'après le palmarès de la chaîne de télévision américaine, l'Italie arrive en première position, suivie de la Chine et de la France. Un classement très subjectif.

Des classements comme celui-ci, il y en a toutes les semaines, en général ils ne servent pas à grand chose sauf à nous agacer mais il faut se rendre à l'évidence la cuisine française n'est plus en haut des podiums. Cette fois c'est CNN qui le dit. Le service "voyages" de la télévision américaine vient d'établir le palmarès, totalement subjectif, des dix meilleures gastronomies de la planète. Au cas où vous voudriez en faire un critère pour choisir vos prochaines vacances.

La France arrive seulement troisième. Devant l'Espagne mais derrière la Chine, deuxième, et l'Italie, qui remporte la première place.



Ce qui a plu au jury dans la cuisine française, c'est le fait qu'un touriste peut passer 15 jours chez nous sans jamais se lasser d'explorer les combinaisons vins et fromages aux possibilités infinies. Les Français ont la réputation d'être les grands snobs de la gastronomie mondiale dit CNN, mais ils ne sont pas du tout ceux qu'on croit : leur cuisine est terre-à-terre. Et quand on a compris que de toutes façons les parisiens seraient toujours "de mauvais poil", on appréciera leur souci de "bien manger" et "leurs pauses déjeuner de deux heures avec entrée plat dessert" – c'est vrai que ça ne nous fait pas peur.

Pour le reste c'est un peu la farandole des clichés. La chaîne américaine pointe du doigt notre foie gras ,au nom de la maltraitance animale, mais plébiscite les escargots de Bourgogne, la baguette et... les macarons, qualifiés de "nourriture des licornes à base de sucre, de poussière de fée et de rêves de petites filles".

Mais si l'Italie remporte elle la première place, c'est parce qu'elle incarne, toujours en écoutant CNN,"le génie de la simplicité". Même les débutants peuvent se l'approprier. Ce que le jury américain préfère ce sont les spaghettis bolognaise, la pizza bien sûr, et le salami, qualifié de complètement addictif. C'est là qu'on voit que c'est un classement américain...

Les médias italiens eux jubilent. Ce classement est pour eux une évidence. Même si le site culinaire Agrodolce essaie de tempérer : "Ça a peut-être l'air simple mais quiconque a passé ne serait-ce qu'une journée dans une cuisine italienne sait combien d'efforts se cachent derrière un simple plat de pâtes".

Les guides culinaires de CNN travel – qui ne dévoilent pas leur méthodologie – jugent aussi la cuisine de leur propre pays, et le constat n'est pas forcément valorisant : trop d'aliments transformés, de fritures et de KFC.

Les États-Unis sont donc dixièmes et derniers de ce classement.... mais ils y sont quand même (sauvés par le cookie, inventé dans les années 30 et devenu un classique de l'american way of life) et ça, ça ne passe pas très bien... les internautes leur demandent pourquoi aucun pays du Magreb ou d'Afrique ne figure dans ce palmarès. Où sont passées les cuisines péruvienne ou vietnamienne. De quoi se demander si ce classement, au fond, ce n'est pas du flan.