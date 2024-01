Russie : plusieurs centaines de milliers de personnes sans chauffage, Vladimir Poutine contraint de réagir

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

Des centaines de milliers de Russes ont dû ou doivent encore se passer de chauffage, alors que l'hiver est particulièrement rigoureux cette année. Des pannes sur les systèmes collectifs de chauffage sont signalées un peu partout dans le pays ces dernières semaines. La plus grosse d'entre elles à Podolsk, cité-dortoir de la banlieue de Moscou, concerne 149 000 personnes.

Des chaufferies en panne, des canalisations qui cèdent un peu partout, dans la région de Saint-Pétersbourg, à Voroniej, Volgograd, jusque dans l'extrême Orient... Et, partout, des habitants frigorifiés et excédés dont certains diffusent des vidéos sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils gèlent sur place et vont mourir littéralement de froid. Comme toujours en pareille situation en Russie, ils en appellent à Vladimir Poutine, et le chef du Kremlin a dû réagir : il a demandé au ministère des Situations d'urgence de mettre en place des mesures et d'annoncer qu'il prenait la situation personnellement en main.

Bureaucratie, mauvais entretien et corruption

Sur les réseaux, certains, et notamment des dirigeants ukrainiens, y ont vu la preuve que la Russie sous sanctions, entièrement tournée vers l'économie de guerre, était en train de payer la facture. Et cela a été largement repris, mais en réalité ce problème n'est pas nouveau : il est intimement lié aux dysfonctionnements classiques de la société russe. Ces énormes chaufferies urbaines héritées de l'époque soviétique sont mal entretenues. Les gouvernements russes promettent de régler ce problème depuis des décennies, mais les rigidités bureaucratiques, le court termisme politique et la corruption font que rien ne s'arrange, au contraire.

Et le pouvoir russe n'a pas vraiment les moyens de calmer la grogne des habitants, parce que l"économie de guerre va avoir des conséquences dans le futur. On sait par exemple que les crédits consacrés à l'amélioration de l'habitat vont fortement baisser dans les années à venir, alors qu'un quart des Russes n'ont pas accès aux toilettes reliées au tout-à-l'égout, par exemple... Le chantier de la modernisation du chauffage est gigantesque. Alors en attendant, pour calmer la population, on a recours aux bonnes vieilles méthodes : on cherche des coupables. À Podolsk, le chef adjoint de l'administration et le directeur de la chaufferie ont été arrêtés et emprisonnés.