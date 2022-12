Russie : la liste des hommes d'affaires morts dans des conditions suspectes s'allonge

Le dernier en date, Pavel Antov, avait un surnom : le "roi de la saucisse" – filière qui avait fait de lui l'un des hommes les plus riches du pays. Pavel Antov était aussi député de Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine. Alors qu'il fêtait ses 65 ans avec quelques amis au bord du Golfe du Bengale, il est tombé de la terrasse de son hôtel. "Un suicide" selon la police indienne.

Russian tycoon Pavel Antov's death is garnering attention for him being a Putin critic. Pavel Antov, a Russian politician criticized Putin for the invasion of Ukraine. Not just family even the authorities in India are curious to find answers behind the deaths of the two Russians. pic.twitter.com/Eqv8K5ysXH