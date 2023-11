Royaume-Uni : comme chaque 5 novembre, l'Angleterre célèbre le Guy Fawkes Day

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

Comme tous les ans, ce 5 novembre est en Angleterre le "Guy Fawkes Day". Une célébration qui dure depuis plus de 400 ans.

Temps de lecture : 2 min

C'est un révolutionnaire dont nous connaissons tous le visage, plus précisément un masque tiré de son visage : celui de la bande dessinée V pour Vendetta. Un masque blanc aux pommettes roses avec des yeux plissés, une bouche souriante, une fine moustache et une barbichette noires. Ce masque que l’on voit régulièrement dans les manifestations du monde entier était même devenu la norme pour le mouvement Occupy Wall Street, à New York.

Guy Fawkes était un révolutionnaire anglais et catholique du début du XVIIe siècle. Le 5 novembre 1605, avec quelques complices, il veut tuer le roi, son fils et les députés en faisant exploser le Parlement. Le monarque de l’époque, protestant comme il se doit, mène une guerre féroce contre les catholiques, exigeant notamment que tous leurs prêtres quittent le pays. Guy Fawkes loue une cave située sous la chambre des Lords. Il y stocke 36 barils de poudre à canon. Le 5 novembre, le roi va venir prononcer le discours d’ouverture de la session parlementaire, en présence tous les députés et les lords. Le projet est donc de tout faire exploser sous leurs pieds. Mais Fawkes est arrêté la veille dans sa cave avec des allumettes dans sa poche. Lui et tous ses complices sont exécutés l’année suivante.

Des célébrations pour rappeler l’échec de sa rébellion

Les feux d’artifice, tirés chaque 5 novembre, ne font pas référence à ces tonnes de poudre qui n’ont finalement pas explosé, mais aux célébrations qui sont intervenues après l’échec de ce complot. Les gens ont allumé des feux de joie et la tradition s’est perpétuée jusqu’à aujourd’hui.

Le Guy Fawkes Day, que l’on appelle aussi Bonfire Day (le jour des feux de joie), c’est l’occasion de réunions de famille ou entre amis et de feux d’artifice dans le jardin, dans les parcs publics. Certains sont devenus particulièrement courus, comme à Lewes, une petite ville médiévale de l’East Sussex ou celui du club de cricket du Leicestershire county.