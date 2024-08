Paris 2024 : le succès des Jeux olympiques vu depuis le Brésil et l'Afrique du Sud

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

Le succès des Jeux olympiques, est en France, chaque jour un peu plus criant. Succès sportif pour les athlètes tricolores et succès populaire. Alors que la France est, dimanche 4 août au matin, troisième au tableau des médailles (avec 41 médailles ont 12 en or), cette réussite suscite la convoitise de bien des nations. On est, par exemple, vert et jaune de jalousie au Brésil.

Forcément, avec toutes ces médailles, la France donne un peu la rage aux Brésiliens qui passent à côté de plusieurs récompenses qu'ils espéraient. C’est aussi l'occasion pour eux d'être derrière leur championne féminine, la gymnaste Rebeca Andrade. Pour la gymnastique, bien sûr, pour le judo ou encore Rayssa Leal pour le skate. Elles sont devenues de véritables fiertés nationales. La jalousie se fait aussi sentir du côté de l'organisation parce que les Brésiliens admirent ces JO en plein Paris, une capitale dont ils raffolent mais dont ils se moquent aussi. Plusieurs clichés y passent, de l'antipathie des serveurs, au manque d'hygiène des Français. La saga de la qualité de l'eau de la Seine a notamment beaucoup amusé les Brésiliens. En 2016, les épreuves de triathlon se sont déroulées sur la plage de Copacabana, à Rio, forcément le décor n'était pas le même, ni la couleur de l'eau.

Un enthousiasme discret Afrique du Sud

Sur le continent africain, l'Afrique du Sud est pour l'instant la mieux classée au tableau des Jeux de Paris, avec quatre médailles dont une en or, mais la passion de ces jeux se partagent plutôt à la maison. Il ne faut pas s'imaginer des barres et des fan zones en folie. Les Sud-Africains sont assez casaniers, surtout pendant l'hiver austral et la nuit froide à partir de 18 heures. On suit ces jeux plutôt chez soi et de loin pour être honnête sauf lorsqu'il s'agit de s'extasier devant les dernières prouesses de la nageuse Tatjana Smith, la Sud-Africaine la plus médaillée du pays, et qui tire sa révérence. Quant à la France, on la contemple surtout au travers du prisme de l'ovalie, avec la déception de voir les Bleus et Antoine Dupont prendre leur revanche en rugby à sept.

Si la cérémonie d'ouverture a été plus ou moins appréciée selon les milieux, on s'accorde pour la trouver plus rock'n'roll que celle de la Coupe du monde de rugby de 2023. Les éleveurs d'autruches du sud du pays ont particulièrement apprécié l'utilisation de leurs plumes par Lady Gaga, façon cabaret. Tout cela aura en tout cas bien inspiré quelques commentateurs qui rêvent de voir la ville du Cap postuler pour les J.O de 2040.