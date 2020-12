L’ONG Care alerte sur la situation de 50 000 réfugiés éthiopiens au Soudan

Des réfugiés éthiopiens font la queue pour recevoir de la nourriture dans un camp au Soudan à Um Raquaba, le 12 décembre 2020. (YASUYOSHI CHIBA / AFP)

Les habitants de la région du Tigré fuient l’Éthiopie et sont partis trouver refuge dans le pays voisin, le Soudan, lui-même en crise politique, crise sociale et crise économique. Le gouvernement soudanais à décrété l’urgence économique en septembre dernier. L’inflation au Soudan en ce moment est de plus de 200%. Conséquence, ce sont deux crises qui se rencontrent : celle du Soudan et celle du Tigré en Éthiopie et le résultat est dramatique. Ces réfugiés sont en grand danger. Sur une échelle de 1 à 10, on est à 10 en matière de gravité.

Les ONG dépassées appellent à l’aide

En France, c’est l’ONG Care qui tente de sensibiliser sur le sujet. Ses responsables sur place expliquent qu’ils manquent de tout : de nourriture, d’eau, de soins et de tentes. Les gens dorment dehors, sous les arbres, les femmes n’ont aucune intimité. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a beaucoup de paysans qui ont du fuir. Or leurs récoltes s’annonçaient bonnes cette année mais à cause de la guerre, elles vont être perdues avec ce paradoxe : de la nourriture pourrie d’un côté de la frontière et des gens qui meurent de faim de l’autre côté, à quelques kilomètres seulement.

Le Covid amplificateur de la crise humanitaire

Il n'y a pas d’eau ni de nourriture sur place, il n’y a pas de test PCR non plus, ni de matériel médical, ni de masque ,si bien que l’épidémie pourrait se développer sans que l’on ne puisse rien y faire. Voire pire, sans même qu’on le sache. Face à cette urgence, les ONG et l’ONU appelle à l’aide. L’ONG Care par exemple, entend médiatiquement alerter et faire parler du Tigré et du conflit qui opposent gouvernement éthiopien et mouvement séparatiste. Appel à l’aide aussi de l’ONU qui a réclamé mardi 22 décembre 128 millions d’euros afin de passer les premiers mois de 2021 et faire que ce drame ne se transforme pas en tragédie.