Le monde est à nous. Les missiles balistiques, symbole de la puissance militaire iranienne

Si les sanctions internationales ont eu un impact considérable sur les importations d’armes en Iran, elles n'ont pas affecté ses capacités balistiques : le pays développe des missiles depuis la guerre avec l'Irak, dans les années 80 et dit avoir aujourd'hui l’un des stocks les plus importants du Moyen-Orient.

Iran's Ayatollah Khamenei has called the missile strike on the U.S. bases in Iraq a “slap in the face” of the Americans, adding that military retaliation is not sufficient. “The corrupt presence of the U.S. in the region should come to end,” he said. https://t.co/64CLFHTj9q