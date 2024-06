Lasse Stolley, ce jeune Allemand qui passe sa vie dans les trains depuis deux ans

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

C'est une histoire peu commune : un Allemand de 17 ans passe ses jours et ses nuits sur les rails. Depuis qu’il a quitté la maison de ses parents en août 2022 au nord de l’Allemagne, Lasse Stolley a déjà parcouru 675 000 kilomètres à bord des trains, soit l’équivalent de 15 tours du monde et une moyenne de 1 000 kilomètres par jour. C’est en tombant sur un documentaire sur un voyageur, qui passait sa vie dans les trains, que l’adolescent de 17 ans a eu l’idée de se lancer dans l’aventure.

Un jour c’est la mer Baltique qu’il découvre à son réveil, un autre les Alpes enneigées. Dans son sac à dos de 30 litres, Lasse Stolley a glissé trois tee-shirts, trois caleçons, deux paires de chaussettes et les indispensables bouchons d’oreille. Son loyer annuel est de 5 888 euros, soit le prix de l’abonnement qui lui permet de voyager en illimité et en première classe sur les 39 000 kilomètres du réseau ferroviaire allemand.

Un mode de vie qui lui a permis de trouver l'amour

Cette carte annuelle lui permet d’assurer la partie logistique de son voyage. L’abonnement lui offre l’accès aux 15 salons première classe de la Deutsche Bahn dans les gares, ce qui lui permet de prendre ses repas gratuitement matin, midi et soir. Céréales, soupes, pizzas et fruits : le menu n’est pas très varié mais Lasse Stolley s’en accommode. Il profite également des lavabos pour faire sa toilette et ses lessives. Et il dort si bien dans les trains de nuit qui traversent l’Allemagne, qu’il explique avoir du mal à trouver le sommeil quand il retrouve son lit dans la maison de ses parents à qui il rend visite de temps en temps.

Le mode de vie qu’il a choisi lui a en tout cas porté chance, puisque le jeune homme a trouvé l’âme sœur dans le salon "grands voyageurs" de la gare de Cologne. Depuis qu’il a quitté l’école, le jeune homme au physique longiligne est développeur à temps partiel pour une petite start-up, ce qui lui permet de travailler à bord des trains.

Lasse Stolley, un jeune Allemand de 17 ans, partage sa vie dans les trains sur son site internet et ses réseaux sociaux. (CAPTURE D'ECRAN / LASSESTOLLEY.COM)

Il partage ses itinéraires préférés

Le jeune homme est ainsi devenu un observateur avisé du fonctionnement des chemins de fer allemands. Plus que tout autre, Lasse Stolley est confronté aux retards de la Deutsche Bahn, aux suppressions de trains, aux connexions wifi aléatoires. Mais le jeune homme se montre plutôt indulgent. Il explique qu’aucun automobiliste ne se plaint d’arriver 10 minutes plus tard que prévu. Sur son site internet, Lasse Stolley partage ses itinéraires préférés, notamment celui entre Rhin et vignoble dans la région de Cologne. Il fait le récit de sa visite de l’usine ICE, le train à grande vitesse allemand.

Cette vie de nomade, l’adolescent envisage de la mener aussi longtemps qu’il s’amusera et fera des découvertes. Peu de choses suffisent à son bonheur : observer le paysage défiler par la fenêtre, explorer l’Allemagne et surtout être libre.

Si vous souhaitez retrouver les aventures de ce jeune Allemand, rendez-vous sur son site internet lassestolley.com.