La nouvelle politique étrangère des Etats-Unis : une inflexion plus qu'une rupture

Avec Joe Biden, le monde va déjà pouvoir apprécier un changement de style : moins de coups de sang, moins de rhétorique agressive, davantage de nuances et de diplomatie. Joe Biden est aux antipodes de son prédécesseur.

Les Etats-Unis vont donc refermer cette parenthèse, baroque et tonitruante, où les relations internationales se construisaient à coup de tweets corrosifs et de poignées mains viriles. Souvenez-vous de ces "deals" passés d'homme à homme entre Donald Trump et le Turc Recep Tayyip Erdogan ou le Nord-Coréen Kim Jong-un, qu'il a rencontré à trois reprises ! Joe Biden promet moins d'accords "entre quat'z'yeux" et plus de multilatéralisme.

Le président élu veut déjà organiser l'an prochain à la Maison Blanche un "sommet des démocraties" pour redorer le blason de son pays et se rabibocher avec des alliés malmenés par son prédécesseur, en Asie, ou en Europe.

L'Union européenne devrait d'ailleurs redevenir un allié important, ne serait-ce que parce que la Chine représente un concurrent commun en matière de commerce. Le sujet va aussi intéresser le Royaume-Uni, à la recherche d'accords bilatéraux avec les Etats-Unis dans le monde post-Brexit.

Les Européens se sont d'ailleurs empressés de saluer la victoire de Joe Biden, l'appelant à relancer un "partenariat solide", "une amitié transatlantique irremplaçable" - même si les attentes américaines sur un plus grand partage du fardeau ne vont pas disparaître du jour au lendemain.

De même, il est peu probable que Washington se désolidarise de la Turquie au sein de l’OTAN malgré les mises en garde européennes, notamment celles de la France.

Joe Biden veut surtout faire revenir son pays dans les grandes organisations ou traités internationaux : accord de Paris sur le climat, dès le premier jour de son mandat, accord sur le nucléaire iranien ou Organisation mondiale de la Santé, que Donald Trump avait quittée en pleine pandémie de coronavirus. Dans le Pacifique, la nouvelle administration américaine pourrait aussi relancer le Trans-Pacific Partnership, un temps imaginé par Barack Obama pour nouer des alliances sans la Chine.

Pour autant les fondamentaux de la diplomatie américaine ne vont pas vraiment changer. D'abord, le désengagement militaire : en Afghanistan comme en Irak, dossier que Joe Biden a supervisé dès le début de son premier mandat en 2009, il va se poursuivre. Même si les États-Unis n'ont réussi à contenir ni l'essor des Taliban, ni celui du Groupe État Islamique.

Congratulations and best wishes to @joebiden and @kamalaharris on being called upon to serve the American people. President-elect Joe Biden called for unity and healing, the right call for a noble cause. We need the same in #Afghanistan in a much deeper and more profound way... pic.twitter.com/8EM6ZpdjUH