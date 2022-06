L'Ukraine dans l'Union européenne, une fausse bonne idée ?

L'Ukraine doit recevoir le feu vert des dirigeants européens à une future adhésion du pays à l'Union européenne. Il y a même consensus parmi les 27 (ce qui, au départ, n'était pas gagné). Pourtant on peut se demander si cet empressement à répondre à la demande du président Volodymyr Zelensky n'est pas plus un choix d'émotion que de raison.

Personne ne conteste le fait que depuis 2014 les Ukrainiens se battent avec un courage inouï contre la Russie pour préserver leur souveraineté, qu'ils défendent des valeurs qui sont des valeurs européennes. Tendre la main à Kiev est un geste de solidarité nécessaire et évident mais si les 44 millions d'Ukrainiens intègrent un jour l'Union, ils vont profondément la transformer, et il faut en mesurer les conséquences. Sauf que cette adhésion ne sera pas tout de suite. Pas avant dix ans au mieux, et même plutôt 15 ou 20 ans. La décision qui sera prise à Bruxelles a valeur de symbole. Elle est une première étape mais ça ne veut pas dire que tout le processus se fera en accéléré.

D'autant que l'Ukraine a encore beaucoup de progrès à faire. D'après la Commission, elle a déjà adopté environ 70% des règles, des normes et des standards européens, mais sur l’État de droit, sur l’indépendance de la justice ou sur la corruption, il va falloir des réformes de fond. Sur l'économie aussi. Bien sûr la guerre a changé la donne mais il ne faut pas oublier qu'avant le conflit, l'Ukraine était encore un pays pauvre. Avec un revenu par habitant d'environ 3 000 euros par an, quatre fois moins qu'en Roumanie, qui est déjà le pays le plus pauvre de l'Union.

Quatre pays des Balkans dans la file d'attente

Si l'Europe dit "oui" à l'Ukraine, devra-t-elle forcément dire "oui" aux autres candidats ? Aujourd'hui cinq pays sont déjà officiellement candidats à l’adhésion. Il s'agit de la Turquie et quatre États des Balkans occidentaux : Monténégro, Serbie, Albanie et Macédoine du Nord. La Turquie reste un cas à part car elle a eu un feu vert en 1999, il y a 23 ans, mais elle n'a jamais été aussi éloignée de l'Europe. Sauf que tous les autres s'impatientent et ça semble compliqué de leur fermer la porte au nez.

Pourquoi dire non à l'Albanie qui depuis huit ans a engagé des réformes profondes, pourquoi dire non à la Macédoine qui fait déjà partie de l'Otan. C'est ce qui va se discuter ce matin à Bruxelles. Il s'agit d'éviter les frustrations et la lassitude. Avec ce risque en ligne de mire : élargir l'union peut entraîner une dilution du projet européen au moment où les 27 se rendent compte que pour être efficace, plus forts, il vaut mieux se resserrer plutôt que s'élargir.

le couple franco-allemand moins influent ?

L'intégration européenne de l'Ukraine, peut avoir un impact pour la France parce que le centre de gravité de l'Europe va se déplacer vers l'est. Ce n'est pas une configuration idéale ni pour la France ni pour l'Allemagne qui donnent encore le "la" sur la scène européenne. Aujourd'hui quand Paris et Berlin s'opposent à certaines décisions, Il est compliqué de les faire adopter. Demain, alors que la majorité qualifiée s'appliquera de plus en plus souvent, le couple franco-allemand risque de perdre de son influence.