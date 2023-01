L'apprentissage de la langue ukrainienne en essor dans le monde

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Cet engouement – qui doit se comprendre comme une forme de solidarité à l'égard des Ukrainiens – se mesure très bien au nombre de tutos linguistiques (majoritairement présentés par des femmes) qui explosent sur les résaux sociaux et au succès des applications d'apprentissage.

Le magazine Courrier International nous rappelle que Duolingo, l'appli éducative plus téléchargée au monde, a dévoilé en décembre ce chiffre impressionnant : plus de 1,3 million de personnes à travers le monde se sont mises à l’ukrainien via sa plateforme depuis l’invasion russe, le 24 février 2022.

Cela ne veut pas dire, évidemment, qu'aujourd'hui elles maîtrisent toutes les complexités de la langue, mais au moins elles essayent de le comprendre.

Pologne et Allemagne

Dans des pays proches du conflit, comme la Pologne ou l’Allemagne (et dans une moindre mesure la République Tchèque), là où les réfugiés ukrainiens sont particulièrement nombreux – et la nécessité de communiquer avec eux d'autant plus grande – Duolingo a enregistré une hausse de 1 600% du nombre d’utilisateurs pour l'ukrainien.

Forte communauté ukrainienne en Argentine

Tendance qui s'observe aussi dans des lieux bien plus éloignés géographiquement mais où des communautés d'Ukrainiens sont bien implantées et très importantes, comme en Argentine, où les habitants d'origine ukrainienne représentent 1% de la population. C'est donc logiquement l'un des pays où l'apprentissage de la langue connaît la plus forte progression.

Au Japon, le quotidien Japan Times a noté en avril un pic de demandes d'apprentissage après le discours de Volodymyr Zelensky en visio devant le parlement de Tokyo. Le président ukrainien, qui s'est exprimé devant à peu près toutes les assemblées du monde, est l'un des meilleurs ambassadeurs de sa langue.

La croissance des apprenants d'ukrainien au Royaume-Uni a également été remarquable : l'ukrainien a fait un bond de 20 places dans le classement des langues les plus populaires, passant du 37e rang en 2021 au 17e en 2022.

Bien que géographiquement encore plus éloignés de la guerre, les apprenants américains se sont également tournés vers l'ukrainien : aux États-Unis, l'ukrainien est passé de la 36e place du classement des langues en 2021 à la 22e place en 2022.

Apprendre l'ukrainien en Ukraine

Mais les cours d'ukrainien ont aussi la cote dans le pays, en Ukraine, où l'on parle à la fois ukrainien et russe. Dans l’est et au sud, où les russophones sont majoritaires, ils sont de plus en plus nombreux à apprendre ou à réapprendre l'ukrainien. Comme un acte de résistance, pour mieux comprendre leur histoire et se délivrer d'un récit russe à sens unique.

Pour suivre les développements du conflit, retrouvez le podcast "Guerre en Ukraine" sur l'appli Radio France.