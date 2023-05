Italie : 40 ans après la disparition inexpliquée d'une citoyenne du Vatican, le parquet de Rome ouvre une nouvelle enquête

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie et rédaction internationale Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

C'est une affaire irrésolue depuis 1983 : l'enlèvement d'une jeune fille de 15 ans qui vivait au Vatican. La justice vaticane puis italienne ont décidé de rouvrir l'enquête.

La justice italienne et la justice vaticane ouvrent chacune une enquête sur cette affaire, et ce sera en fait la première fois que des documents seront échangés. L'espoir renaît dans la famille d'Emanuela Orlandi. Cette jeune fille de 15 ans, qui vit dans la Cité du Vatican avec son père, employé du Vatican, sa mère et ses quatre frères, se rend le 22 juin 1983 à son cours de flûte à côté de la place Navone, à Rome. Elle ne reviendra jamais. C'est le pape Jean Paul II qui, dix jours plus tard le 3 juillet, lance un appel lors de l'Angelus et parle alors d'enlèvement.

Deux ans plus tôt, Jean Paul II avait été victime d'une tentative d'assassinat. Un Turc, Mehmet Ali Agca, avait été arrêté et condamné (puis pardonné par Jean Paul II). Mais selon le juge d'instruction Martella, c'est le KGB qui était derrière le tueur turc, car l'élection d'un pape polonais opposé aux communistes inquiétait le régime russe. Même les services secrets français avaient alerté d'un possible attentat contre le pape, et mettaient également en garde contre l'enlèvement possible de citoyens du Vatican. La jeune Emanuela Orlandi aurait-elle été enlevée pour atteindre le pape Jean Paul II ? La justice n'a jamais pu le prouver mais la piste sera encore étudiée.

Autre piste : la mafia et l'argent de la banque du Vatican

Le gang Magliana qui sévit alors à Rome est impliqué par plusieurs sources, il aurait enlevé la jeune fille sur ordre du banquier du Vatican. Emanuela aurait alors servi à régler une affaire entre la banque et le gang. Même la loge maçonnique P2 est impliquée à ce moment-là, sans que jamais la justice ne puisse obtenir suffisamment de preuves.

On a raconté tout et n'importe quoi dans cette affaire, jusqu'aux orgies organisées dans le Vatican avec des jeunes filles. Emanuela se serait retrouvée dans un réseau de pédophilie... Une certitude selon les enquêteurs : certains savent et n'ont pas parlé. Il faut espérer qu'ils soient encore en vie 40 ans plus tard !