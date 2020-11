Haut-Karabakh : un cessez-le-feu qui signe la défaite militaire de l'Arménie

C'est une défaite en forme de traumatisme national. Dans la nuit de lundi à mardi 10 novembre, plusieurs milliers de personnes débordant de rage et de colère descendent dans les rues d'Erevan. Les manifestants refusent ce cessez-le-feu, qui consacre la main-mise de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh. Aux cris de "Le Karabakh est à nous! ", ''Nikol Pachinian est un traître !'', ils demandent la démission de leur Premier ministre.

