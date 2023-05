Guerre en Ukraine : un médiateur chinois envoyé en Europe pour "faire la paix"

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Li Hui, 70 ans, est le diplomate chinois envoyé par la Chine en Europe pour discuter d’un "règlement politique" de la guerre en Ukraine. Il a été ambassadeur de Chine en Russie de 2009 à 2019.

La Chine semble résolue à s’imposer comme médiateur entre la Russie et l’Ukraine. Après un "plan de paix" présenté en février, la visite de Xi Jinping à Moscou en mars, une discussion avec Volodymyr Zelensky en avril, Pékin envoie un de ses hommes-clés en Europe. Il vient de commencer sa visite par Kiev.

Il s’appelle Li Hui, il a 70 ans et il est le diplomate chinois au rang le plus élevé à se rendre en Ukraine depuis le début la guerre. Son CV parle pour lui : ambassadeur pendant dix ans à Moscou, de 2009 à 2019, il est également vice-ministre des Affaires étrangères et représentant des affaires eurasiatiques. Li Hui vient de passer deux jours à Kiev et il est attendu en Pologne vendredi 19 mai, avant la France la semaine prochaine, puis l’Allemagne et la Russie à la fin du mois.

L’objectif de Pékin est de promouvoir un règlement politique de la guerre à travers ce qui est souvent appelé "le plan de paix chinois", un document en 12 points publié par Pékin un an après le début de la guerre, en février. Document qui enjoint les deux parties à tenir des pourparlers, qui s’oppose à tout recours à l’arme nucléaire, et qui appelle à "respecter l’intégrité territoriale de tous les pays". Et la formule est volontairement floue : difficile de savoir de quelle intégrité territoriale parle la Chine.

Mercredi à Kiev, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a insisté auprès de l’émissaire chinois : le rétablissement d’une paix durable et juste devra se faire sur le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Pour Dmitro Kouleba, Kiev n’acceptera aucune proposition qui impliquerait la perte de ses territoires ou un gel du conflit. Clarification alors que la Chine, proche partenaire de Moscou, n’a jamais condamné publiquement l’invasion russe.

C’est loin d’être un hasard : le Sommet du G7 s’ouvre demain au Japon. La Chine sera justement au cœur des discussions entre les grandes puissances occidentales. Elles doivent maintenir leur engagement à l’Ukraine et discuter des failles qui permettent à Moscou de contourner les sanctions du G7. Des failles qui passent notamment par la Chine : Pékin est accusé de réexporter vers la Russie des produits contenant des technologies sensibles. Et l’émissaire chinois Li Hui n’est pas en Europe que pour parler de paix en Ukraine, il est aussi là pour aplanir ces quelques différends avec ses partenaires.