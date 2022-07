Guerre en Ukraine : le pays est-il en train de perdre le Donbass et le Sud ?

Il est clair que l'armée de Vladimir Poutine concentre ses efforts militaires sur deux fronts principaux : le Donbass à l'Est et la région sud tout autour de la Crimée, annexée en 2014 par Moscou. Sur le premier front, la Russie a gagné du terrain et contrôle depuis quelques jours la zone de Louhansk. Mais pour parachever sa conquête, son objectif est de prendre la région de Donetsk et celle Sloviansk, et sans doute plus au nord la ville de Kharkiv. Mais là, il faudra mettre en place un long siège.

Sur le front sud, plusieurs grandes villes sont déjà tombées comme Melitopol et surtout Kherson, à l'embouchure du fleuve Dniepr. Maintenant, c'est au tour de la ville de Mykolaïv plus à l'ouest d'être dans le collimateur de l'armée russe.



Les Ukrainiens résistent et contre-attaquent mais manquent d'armement face au rouleau compresseur de Moscou, qui certes subit lui aussi de lourdes pertes mais avance inexorablement. Bref, le scénario catastrophe pour l'Ukraine est en train de se réaliser : celui de la perte de contrôle d'un large croissant territorial allant du Donbass à l'est jusqu'au sud-ouest du pays. Et à ce jour, la Russie a déjà désormais mis la main sur plus de 20% du territoire ukrainien.

Dans les zones occupées, Vladimir Poutine va mener une politique de "russification". On voit déjà ce processus à l'œuvre dans la ville de Kherson récemment conquise. Le rouble a été introduit, des passeport russes sont émis, une première banque russe vient d'ouvrir ses portes.