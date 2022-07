Floride : l'attaque des escargots géants inquiète les autorités

L'histoire commence le 23 juin, quand un jardinier de New Port Richy, près de Tampa, en Floride, au sud-est des États-Unis, tombe sur un drôle de spécimen. Un escargot énorme, qui dépasse quasiment la taille de sa main. Sa coquille n'est pas ronde mais conique, un peu pointue, marron clair avec des zébrures blanches. Dans la foulée, d'autres gastéropodes sont signalés dans la région, certains presque aussi gros... qu'un lapin.

Do you live in Pasco County? Have you seen an abnormally large snail roaming around? It could be a giant African land snail (GALS)! Learn more about GALS at our @FDACSDPI resource page: https://t.co/IU9OqKEqnU pic.twitter.com/yET0F2VwCH — Florida Dept. of Agriculture & Consumer Services (@FDACS) July 3, 2022

C'est l'alerte générale : en 48 heures, le département de l'agriculture de Floride lance l'opération éradication. Ouverture d'un numéro vert pour recueillir les témoignages, périmètre de quarantaine dans lequel il est interdit de toucher les escargots à mains nues ou de les déplacer... Partout, le sol est aspergé de métaldéhyde, un puissant pesticide.

Pourquoi autant d'affolement pour de simples escargots ? Parce qu'il s'agit d'une espèce invasive : "L'une des cent espèces les plus envahissantes de la planète", affirment les autorités. Et pour cause : chaque escargot géant pond plusieurs centaines d'œufs chaque mois. Les autorités estiment qu'il faudra au moins trois ans pour les éradiquer.

Dix ans pour en venir à bout

En 2011, toujours en Floride, c'est Miami qui a été confronté au même phénomène. Plus de 35 000 mollusques recensés : ça s'est terminé l'an dernier. Il a fallu dix ans pour en venir à bout. Le problème, c'est que la bestiole est hyper vorace : quand elle sort – la nuit – elle grignote toutes les plantes à sa portée, c'est dramatique pour la végétation et les cultures. Et quand elle ne trouve pas assez de calcium dans le sol pour sa coquille, elle s'attaque à la peinture des maisons.

Ces escargots sont porteurs d'un parasite, le ver pulmonaire du rat. Chez l'homme, ce parasite peut provoquer un type de méningite qui, la plupart du temps, donne maux de tête, nausées, vomissements, mais peut aussi entraîner de graves lésions neurologiques, voire la mort.

Ces mollusques ont fait leur apparition tout d'un coup en Floride. À l'origine, ce sont des escargots d'Afrique de l'est. Ils sont probablement issus du commerce illégal d'animaux de compagnie : un trafic comme pour d'autres espèces exotiques qu'on a pas le droit de posséder aux États-Unis. Si leur propriétaire les relâche dans la nature ou les perd tout simplement, ils prolifèrent.

The Giant African Snail could seriously impact the country’s food supply.



Persons who see Giant African Snails in the country should not crush or kill them. They should report sightings to the Ministry by calling or sending pictures to 8764420814



More at https://t.co/OK9q1QMj7E pic.twitter.com/TG1k9p6D3b — IG:IRIEFM_JA (@IRIE_FM) July 14, 2022

L'espèce a déjà été repérée à Hawaï, en Guadeloupe, en Martinique et dans les Caraïbes. En Jamaïque, les autorités ont lancé une alerte il y a deux jours en appelant la population à la plus grande vigilance. Les escargots géants ne vivent que dans les zones très chaudes et très humides. En métropole, soyez rassurés, malgré la canicule vous ne devriez pas faire de drôle de rencontre cet été dans votre jardin...