En pleine bataille pour la présidentielle, Joe Biden tente de séduire les électeurs seniors

Joe Biden, 81 ans, tente de séduire les électeurs séniors. Son équipe vient de lancer pour ça le programme "Seniors for Biden-Harris", "les seniors pour Joe Biden et Kamala Harris". L’idée est de mobiliser les électeurs de plus de 65 ans partout dans le pays, mais surtout dans les États où le scrutin de novembre sera serré.

Le camp Biden a prévu d’organiser dans les prochains jours plusieurs événements à destination des seniors, par exemple avec un tournoi de pickleball en Virginie, ce mini-tennis pratiqué avec une balle en plastique sur un court de taille réduite. Une soirée de bingo a été organisée en Arizona, autre État clef de la présidentielle, un petit-déjeuner crêpes en Géorgie ou une collecte de dons au téléphone avec Doug Emhoff dans le New Hampshire.

Pour toucher le maximum de personnes âgées, l’entourage du candidat Biden a prévu d’investir dans des clips de campagne diffusés pendant les émissions de télévision qu’elles regardent en général, comme "Good morning America" sur ABC ou "Today" sur NBC, et pendant les jeux télévisés comme "Le juste prix" ou "La roue de la Fortune."

Un électorat davantage tenté par Biden que par Trump

Si Joe Biden courtise les électeurs les plus âgés, ce n’est pas parce qu’il a lui-même 81 ans, son adversaire Donald Trump en ayant 78 ans. Le président sortant investit dans les seniors d’abord parce que c’est un groupe électoral qui vote systématiquement plus que tous les autres groupes démographiques. Et parce que les républicains ont remporté le vote des personnes âgées dans toutes les présidentielles depuis un demi-siècle, sauf en 1992, 1996 et 2000.

Biden drague les plus âgés aussi parce que les sondages récents montrent qu’ils sont plus tentés par lui que par Trump, peut-être parce qu’ils sont "vieille école" et respectent davantage les institutions et parce qu’ils goûtent assez peu le style peu orthodoxe du milliardaire républicain. Le dernier sondage Siena College pour le New York Times montre que Biden a une avance de 9 points sur Trump chez les plus de 65 ans.

Ces électeurs seniors sont plus attachés à la préservation de la démocratie qu’incarne Biden. Dans une enquête récente sur la question la plus urgente à laquelle le pays est confronté, 10% des électeurs de 18 à 34 ans répondent "la démocratie", alors que chez les 65 ans et plus ils sont 35 %. Plus que n'importe quel autre sujet, y compris l'économie et l'immigration.