En Hongrie, "Klub Radio", l'un des derniers médias indépendants, va cesser d'émettre

Dimanche 14 février à minuit, ce sera fini : les Hongrois ne pourront plus entendre Klub Radio sur la bande FM. Première radio indépendante du pays, fondée en 1990, Klub est une antenne participative, impertinente et surtout... très critique vis-à-vis du gouvernement de Victor Orbán.

A very sad day for media pluralism in as Klubrádió, the last major independent news & politics radio loses hope to keep its frequency past 14 Feb.



Yet another of Orbán's moves to silence dissenting voices and shrink public debate further. More infohttps://t.co/OQbvCt9zn1