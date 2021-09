En Corée du Sud, bientôt la fin de la viande de chien dans les assiettes ?

Moon Jae-in l'a fait l'air de rien, lundi 27 septembre, avec cette question un peu alambiquée adressée en public à son Premier ministre : "Le moment n'est-il pas venu de considérer, avec prudence, l'interdiction de la consommation de viande de chien ?" Aussi indirecte et timide soit-elle, cette "préconisation" est un engagement majeur.

Car en Corée la viande de chien a longtemps été considérée comme un mets de choix, une tradition à laquelle on ne pouvait pas s'attaquer, même si la pratique est en baisse.

Chaque année on tue encore entre 1 et 2 millions de chiens en Corée du Sud - les statistiques sont approximatives. L'Animal Welfare Institute estime que cela représente environ 100 000 tonnes de viande.

Mais la consommation est en baisse, comme d'ailleurs dans la plupart des pays d'Asie. Moins d'un Sud-Coréen sur trois consomme aujourd'hui de la viande canine ; chez les plus jeunes, "manger du chien" est même devenu complètement tabou.

South Korea’s President Moon Jae-in has several pet canines, including Tory, the first rescue fur baby in the Blue House. Moon has now raised the question: Is it time to ban the tradition of eating dogs in the country? pic.twitter.com/sILmZCmvRR