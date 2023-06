En Chine, les bactéries et les virus libérés par la fonte des glaciers inquiètent les scientifiques

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Dans les montagnes de l’Himalaya, des scientifiques chinois s’intéressent de très près à la fonte des glaciers provoquée par le réchauffement climatique.

Les glaciers, un petit peu comme d’immenses congélateurs, ont permis de conserver pendant des dizaines de milliers d’années une quantité impressionnante de microbes, bactéries et autre virus. Cet écosystème n’a pas bougé et a été préservé depuis l’ère glaciaire, mais le réchauffement climatique est en train de remettre en cause ce mode de conservation.

La fonte des glaciers libère dans l’atmosphère une masse de microbes et de bactéries, notamment au Tibet, dans les contreforts de l’Himalaya. Des chercheurs chinois spécialisés dans les sciences de la cryosphère sont donc en train de travailler là-bas, à plus de 6 500 m d’altitude.

Course contre la montre

Ces microbes et bactéries constituent une ressource scientifique inestimable qui est en quelque sorte en train de s’envoler, de s’évaporer à cause de la fonte des glaciers. Les chercheurs de l’institut chinois de ressources écologiques et environnementales ont compris qu’il fallait agir très vite : ils effectuent donc des prélèvements dans la glace pour récupérer microbes et bactéries, et éviter que tout cela ne disparaisse à jamais. La communauté scientifique est consciente d’avoir une ressource très précieuse, qui est en train de mourir sous ses yeux sous l’effet de la chaleur.

Les scientifiques ont par ailleurs des inquiétudes sur l’apparition de nouvelles pandémies : certains virus et bactéries, qui sont restés endormis par le froid, pourraient se réveiller et constituer une menace pour la faune, mais aussi pour l’homme. L’un des chercheurs chinois explique qu’un virus trouvé sur une carcasse d’animal dans le glacier a été isolé en laboratoire. Il était toujours actif. Le même chercheur précise qu un virus inconnu très pathogène, qui serait libéré avec la fonte de la glace, pourrait infecter les humains. La prochaine pandémie pourrait provenir de la fonte des glaciers, estiment d’autres scientifiques. C’est donc aussi l’un des objectifs de ces recherches au Tibet : identifier tous ces virus dans un but de prévention.