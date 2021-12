En Australie, des chants d'oiseaux en voie d'extinction sont les stars du box office

Deux semaines après sa sortie début décembre, un album vient de faire son entrée dans le top 5 des meilleures ventes en Australie. Il se situe ainsi devant Abba et Mariah Carey ! C'est une performance inédite car les artistes qui se produisent ici ne sont pas des humains, mais... des oiseaux. Au total, 53 espèces menacées qu'il faut absolument écouter avant leur extinction. L'album s'intitule Songs of disappearance, ce qui signifie en français "sons de la disparition".

Featuring 53 of the most threatened species of Australian native bird, @BirdlifeOz 's Songs Of Disappearance debuts at #5 on this week's #ARIACharts . https://t.co/bfON5Bzzfk pic.twitter.com/hw96jeS0PG

Il a été enregistré par David Stewart, un spécialiste de la faune sauvage qui parcourt le pays depuis trente ans et a passé des heures dans la brousse pour capter des gazouillis uniques. Comme celui du Gang-gang cockatoo, un cacatoès à tête rouge ou du Jardinier satiné, un passereau tout noir avec un œil bleu clair et un chant incroyable.

L'idée est née d'un groupe d'universitaires, de musiciens et de défenseurs de l'environnement qui ont cherché une façon ludique de sensibiliser les Australiens. D'après une étude de l'université Charles-Darwin, un oiseau sur six est aujourd'hui menacé d'extinction dans le pays, principalement en raison du réchauffement climatique. Cela représente 216 espèces sur près de 1 300.

