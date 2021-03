Emeutes au Sénégal : pourquoi la jeunesse est dans la rue

Des manifestants dans une rue de Dakar (Sénégalà réclament la libération de Ousmane Sonko, principal opposant du président Macky Sall, le 6 mars 2021. (NATHANAËL CHARBONNIER / ESP - REDA INTERNATIONALE)

C'est une petite étincelle qui a tout fait exploser, au Sénégal : l'arrestation d'Ousmane Sonko, député de l'opposition, arrivé troisième à l'élection présidentielle de 2019 et très bien placé pour la celle de 2024. C'est même le principal concurrent de l'actuel chef de l'État, Macky Sall. Ousmane Sonko est anti-système, anti-élite, très populaire chez les jeunes. Au Sénégal, la moitié des habitants ont moins de 20 ans. Mercredi 3 mars, à Dakar, Ousmane Sonko a été interpelé dans la rue avant même d'arriver au tribunal où il devait être entendu dans une affaire de viol, dossier qualifié par ses partisans de "coup monté".

L'événement a servi de détonateur face aux frustrations d'une jeunesse appauvrie ces derniers mois par la pandémie de coronavirus, maintenue sous couvre-feu et sans perspective. Une jeunesse qui n'a souvent d'autre choix que de tenter la dangereuse route de l'exil vers les îles Canaries pour rejoindre l'Europe.

Les manifestations pour demander la libération de Sonko se sont rapidement transformées en émeutes : affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, magasins pillés, établissements publics et médias proches du pouvoir attaqués. Les mots d'ordre : plus de "démocratie", de "justice" et de "considération".

Il a suffi de trois jours pour que le modèle sénégalais de stabilité vole en éclat.

Foule monstre à Ziguinchor ! Finalement, les forces de l’ordre n’avait d’autre choix que de les laisser marcher.#FreeSenegal pic.twitter.com/3IlegwmIxw — Makhfouss T (@Makhfouss2) March 5, 2021

C'est principalement le chef de l'État qui est visé. Fin février, Macky Sall a nié être en quoi que ce soit responsable des ennuis judiciaires d'Ousmane Sonko. Mais la rumeur lui prête l'intention d'un troisième mandat (qui pour l'instant n'est pas autorisé par la Constitution). De fait, quasiment tous ses opposants ont été écartés.

Des entreprises françaises visées

Les protestataires reprochent à Macky Sall, surtout, sa proximité avec les entreprises françaises installées au Sénégal, la signature de gros contrats dont les retombées sont invisbles pour la population. Ousmane Sonko et son parti attisent ce ressentiment. L'opposant accuse le chef de l'État d'être l'artisan d'une "recolonisation économique." C'est d'ailleurs l'une des rares personnalités politiques d’Afrique francophone à demander une refonte des relations avec la France.

C'est aussi ce qui explique le fait que de nombreuses entreprises françaises aient été visées penfant les manifestations : 14 supermarchés Auchan attaqués, selon la direction du groupe, mais aussi des boutiques Orange et des stations Total.

Les ambassades "préoccupées"

À Paris, le ministère des Affaires étrangères demande aux expatriés français "de rester très vigilants, d’éviter les déplacements". Les écoles de tout le pays vont rester fermées cette semaine.

Ousmane Sonko doit ce lundi être présenté à un juge d'instruction : on saura s'il est relâché ou écroué. De cette décision dépend évidemment l'ampleur de la mobilisation qui inquiète les chancelleries.

Plusieurs ambassades (pays européens, Etats-Unis, Japon) ont exprimé leur "préoccupation", soulignant que le Sénégal ne devait pas oublier sa "longue histoire d'Etat de droit, de démocratie participative, de tolérance et de respect des droits humains".