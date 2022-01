Elizabeth II : un grand concours de "pudding" royal pour ses 70 ans de règne

C'est une sorte de "meilleur pâtissier" ouvert à tous les apprentis cuistots à partir de 8 ans. Il s'agit d'inventer "le" dessert de sa majesté (et vous savez qu'au Royaume-Uni il y a deux sujets avec lesquels on ne plaisante pas : la monarchie et la gastronomie – attention, il y a un piège).

Le concours a ouvert ce lundi 10 janvier. Mi-mars, les cinq finalistes passeront devant des jurés dont Mark Flanagan, le chef particulier de la reine. “Faites simple”, conseille-t-il. “Ne tentez pas d’inclure trop de textures différentes, mais faites chanter les saveurs.”

On February 6 this year, The Queen will become the first British Monarch to celebrate a #PlatinumJubilee.



A thread on what to expect throughout the year as we celebrate Her Majesty’s 70 years of service to the UK and Commonwealth.



https://t.co/6RW1hMMKfv pic.twitter.com/8gAUTe1Zqf — The Royal Family (@RoyalFamily) January 10, 2022

La recette gagnante sera ensuite rendue publique, et ce pudding royal servi aux "grands déjeuners du Jubilé" lors de ces fêtes de rue qui marqueront cet anniversaire. Ce sera du 2 au 5 juin, deux jours fériés ont été créés pour l'occasion.

Réparer un manquement

Un pudding, ce n'est pas comme vous le croyez peut-être, une sorte de "kloug" compact et alcoolisé version anglaise. Un pudding au sens large, c'est un dessert. Même si, comme le précise l'enseigne Fortnum & Mason chargée de recueillir les recettes, "bien que le terme 'pudding' soit devenu synonyme de dessert en Grande-Bretagne, tous les puddings ne sont pas des desserts, tandis que tous les desserts sont des puddings".

Sont en tout cas éligibles au concours : les tartes, les tourtes, les pains perdus, les crèmes et les gelly (of course !). Le règlement précise que la recette doit être originale, facile à faire mais "digne d’une reine". Beaucoup de plats anglais ont un lien avec la monarchie, comme le "Victoria Sponge", variante du gâteau éponge.

Mais ça fait 69 ans qu'aucun mets de souverain n'a rejoint les livres de cuisine. Il fallait réparer ce manquement historique et redonner aux sujets l'envie de cuisiner.

D'après un sondage réalisé en décembre pour une grande chaîne de supermarchés, 73% des britanniques interrogées se déclaraient incapables de préparer un pudding de Noël.

Buckingham Palace and @Fortnums have launched a nationwide baking contest to create a Platinum Pudding for the Queen! UK residents 8 + can enter & the winner’s recipe will be the star of the Big Jubilee Lunches in June. See today’s #DailyMail for details https://t.co/4BYQtly9J3 pic.twitter.com/Ul4EdrfPg2 — Rebecca English (@RE_DailyMail) January 10, 2022

L'annonce du concours leur a mis un petit coup de fouet : ce lundi 10 janvier, les recherches sur Google du mot-clé "recette pudding" ont bondi de 733%... et mardi 11 janvier, tous les quotidiens britanniques évoquent ce concours destiné à marquer ce jubilé de platine.

Une longévité exceptionnelle

Les festivités commenceront par un défilé militaire et ça se terminera par un grand festival de rue. Un concert est prévu à Buckingham avec les plus grandes stars du monde, nous dit-on, pour célébrer les moments les plus importants du règne d'Elizabeth.Tout ça aura lieu en juin pour profiter du beau temps mais la date exacte de l'anniversaire d'accession au trône, c'est le 6 février. C'était en 1952, Elizabeth avait alors 25 ans.

Petition for The Queen to cut the Jubilee Pudding with a sword. pic.twitter.com/bbieDYXlvn — ianVisits (@ianvisits) January 10, 2022

Elle en a aujourd'hui 95. Aucun monarque n'a régné aussi longtemps dans le royaume. 85% des Britanniques n'ont connu qu'elle. Ce jubilé sera le premier sans son mari, le duc d'Édimbourg, décédé en avril dernier. On ne sait pas exactement à quels événements elle assistera, ses médecins lui ont demandé de lever le pied. Mais elle n'est pas encore privée de dessert et devrait pouvoir goûter son pudding.

Les grandes dates du jubilé de platine d'Elizabeth II :

10 janvier : lancement du concours de pudding

12-15 mai : spectacle au château de Windsor, avec plus de 500 chevaux et 1 000 artistes, pour évoquer l'histoire d'Elizabeth II à nos jours.

2 juin (jour férié) : parade de l'anniversaire de la reine ("Trooping the Colour") : le 1er bataillon des Irish Guards et plus de 1 200 officiers et soldats porteront le drapeau sur la Horse Guards Parade. Sandringham et Balmoral seront ouverts au public.

2 juin : des torches seront allumées dans plus de 1 500 villes du Royaume-Uni, des îles anglo-normandes, de l'île de Man et des territoires britanniques d'outre-mer. Pour la première fois, les capitales des pays du Commonwealth allumeront également des torches.

3 juin (jour férié) : service d'action de grâces à la cathédrale Saint-Paul de Londres.

4 juin : Derby à Epsom Downs : sa Majesté la Reine, accompagnée de membres de la famille royale.

4 juin : concert au palais de Buckingham, organisé et diffusé par la BBC, qui réunira "certaines des plus grandes stars du monde du spectacle" pour célébrer les moments les plus importants et les plus joyeux des sept décennies de règne de la Reine. Le nom des artistes n'a pas encore été dévoilé.

5 juin : grand déjeuner du jubilé (Big Jubilee Lunch) : des fêtes de rue entre voisins dans tout le Royaume-Uni.

5 juin : festival de rue (The Platinum Jubilee Pageant) avec artistes, danseurs, musiciens, militaires pour raconter l'histoire des 70 ans de règne de la Reine.

5 juin : "Rivière d'espoir", 200 drapeaux en soie ressemblant à une rivière en mouvement descendront le Mall, dans le centre de Londres. Ils porteront des images conçues par des écoliers évoquant leurs espoirs et aspirations pour la planète au cours des 70 prochaines années.

Juillet : trois expositions (Royal Collection Trust) marquant l'accession au trône de la reine, le couronnement et les jubilés seront présentées à Buckingham Palace, au château de Windsor et au palais de Holyroodhouse. Elles comprendront des portraits ainsi que les bijoux et les tenues portés à chaque occasion.

Toute l'année : les Britanniques ont été encouragés à "planter un arbre pour le jubilé" ("Green Canopy"). Quelque 60 000 arbres ont déjà été plantés.