Coupe du monde 2022 : au-delà du foot, des relations diplomatiques parfois compliquées entre la France et le Maroc

Un match particulièrement symbolique. Et bien plus que pour des raisons purement sportives, évidemment. Entre autres parce que le Maroc cherche à s'affranchir de sa relation quasi fusionnelle avec la France. Le royaume ne veut en fait plus de lien exclusif : il se voit de plus en plus comme une puissance régionale, qui co-produit des vaccins avec la Chine, qui envisage une coopération avec la Russie dans le nucléaire civil et qui a même normalisé depuis 2 ans ses relations avec Israël.

Et plus Rabat s'affirme, plus il demande à ses partenaires de se positionner de façon claire sur "le" point cardinal de sa politique : le Sahara occidental, sur lequel il revendique sa souveraineté.

Allez le Maroc !

Quelle belle équipe de foot !

À ainsi confondre sport et politique, sommes-nous vraiment certains de cette unité arabe autour du Maroc ?

Quid du Sahara Occidental envahi en 1976 par son voisin marocain ?

On l'oublie ?

Les Etats-Unis, l'Espagne, l'Allemagne ont reconnu la "marocanité" du territoire. Mais la France refuse d'aller aussi loin notamment pour ne pas se brouiller avec l'Algérie qui elle soutient les indépendantistes sarahouis. Pour ne pas avoir à choisir entre Rabat et Alger, jusqu'à présent elle considère le plan d'autonomie au Sahara comme "une base de discussions sérieuse et crédible". Mais cet entre-deux, les Marocains ne s'en satisfont plus du tout.

Une crispation diplomatique et sociétale

Mais ce qui a le plus altéré la relation franco-marocaine, c'est l'affaire des visas. Il y a un an la France annonce diviser par deux le nombre de permis jusqu'ici accordés aux Marocains et aux Algériens. C'est une mesure de représailles. Paris accuse Rabat et Alger de faire preuve de mauvaise volonté quand il s'agit de reprendre leurs ressortissants expulsés du territoire français. Sauf que les classes moyennes et supérieures francophones et francophiles qui avaient l'habitude de voyager, les chefs d'entreprise, les étudiants, les familles se retrouvent piégés. Même pour eux franchir la Méditerranée devient difficile, voire impossible. La crispation déborde le champ diplomatique et se transforme en ressentiment beaucoup plus large dans l'opinion publique et dans la société.

Autre sujet de brouille : juillet 2021, l’affaire Pégasus. Avec l’enquête journalistique du collectif Forbidden Stories, les Français découvrent non seulement que le logiciel espion israélien a ciblé Emmanuel Macron, mais que le Maroc s'en serait lui aussi servi contre plusieurs politiques, journalistes et activistes en exil. Les Marocains ont démenti mais cet épisode a fait naître de la méfiance.

Des liens sans équivalent

Pourtant, les liens entre la France et le Maroc restent très forts. Il y a plus de 100.000 Français et binationaux au Maroc, plus d'un million de Marocains en France, les échanges dans le domaine de la culture et de l'éducation sont très riches. Sur le plan économique la France est le premier investisseur au Maroc qui est lui-même son premier partenaire commercial africain.

Ces liens nourris d'une décolonisation beaucoup plus pacifiée qu'avec l'Algérie n'ont pas d'équivalent... d'ailleurs jusqu'ici les officiels aimaient beaucoup parler de "partenariat d'exception". Alors aujourd'hui il n'y a pas de déclaration agressives mais une série de désaccords et de malentendus, une crise à bas bruit dont les deux partenaires ont tout intérêt à sortir. En 2014 déjà après une année de brouille diplomatique, Paris et Rabat avaient réussi à siffler la fin du match.

Signe de dégel, un nouvel ambassadeur français vient d'être nommé au Maroc et une visite d'Emmanuel Macron est annoncée début 2023 pour apaiser les tensions. La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna se rend à Rabat en fin de semaine pour préparer cette visite d'Etat. Qui aura lieu... quel soit le vainqueur de ce soir sur le terrain.