Chypre n'accordera plus de passeports européens contre des millions d'euros

La capitale Nicosie le 2 février 2020. (ROY ISSA / AFP)

Le "passeport doré", c'est le système qui permet à des non-européens d'obtenir un passeport en investissant beaucoup d'argent dans le pays. À Chypre, qui a rejoint l'Union européenne en 2004, le ticket d'entrée est à 2 millions et demi d'euros.

Ça veut dire qu'un Russe ou un Chinois qui achète une très, très belle résidence sur les hauteurs de Limassol, obtiendra en contrepartie le droit de circuler librement parmi les 27 sans qu'on lui pose aucune question. Il n'est même pas obligé de s'installer à Chypre. En fait, ce qu'il achète avec son passeport chypriote, c'est la citoyenneté européenne. Le système s'est développé après la crise économique de 2013. Environ 4 000 personnes en ont bénéficié, et quelques milliards d'euros sont ainsi venus renflouer les caisses du pays qui en avait bien besoin. Le 13 octobre, un porte-parole du gouvernement a annoncé que tout ça, c'était terminé. À partir du 1er novembre il n'y aura plus de "passeports en or".

#Chypre | Une préoccupation majeure, portée par l’ et la : décision très positive, Chypre annonce la fin de son programme d’investissements « passeports dorés ». Un combat à poursuivre.@dreynders @vonderleyen https://t.co/91M9ouykS1 — Clement Beaune (@CBeaune) October 13, 2020

C'est une nouvelle enquête de la chaîne de télévision Al-Jazeera qui a tout déclenché. Le reportage montrait que des politiciens hauts placés, notamment le président du parlement, étaient prêts à se plier en quatre pour aider un client étranger à obtenir un passeport malgré son casier judiciaire. Le client était en réalité un journaliste qui tournait en caméra caché, et le sujet a eu un énorme retentissement.

Ce reportage a montré que les autorités n'étaient pas très regardantes sur l'attribution de ces passeports. Ils sont notamment la porte ouverte à l'évasion fiscale, au blanchiment d'argent et à la corruption. Il y a également peu de contrôle, ce qui permet à certains de se refaire une virginité quand ils sont, par exemple, sous le coup d'une enquête criminelle dans leur pays. C'est la raison des coups de pression réguliers de la commission européenne pour que les États abandonnent le dispositif. Depuis quelques années déjà, Chypre se montrait un peu plus vigilante. Une enquête a par exemple été ouverte l'an dernier après l'attribution d'un passeport à des proches du premier ministre cambodgien, notamment le chef de la police impliqué dans la répression des manifestations antigouvernementales. La semaine du 5 octobre, Nicosie a annoncé que 7 passeports avaient été révoqués.

Si on parle de Chypre, cette pratique est en réalité courante dans d'autres pays de l'Union européenne. On peut citer Malte, la Bulgarie et le Portugal, qui délivre le plus de passeports dorés : 22 000 depuis 2012. Là aussi il y a eu un scandale énorme quand on a compris que ce programme avait contribué à faire exploser les prix de l’immobilier à Lisbonne et Porto. Les autorités ont alors changé leur fusil d'épaule en redirigeant les investissements dans l’agriculture biologique ou les énergies renouvelables, ce qui ne change pas le fond du problème. Au total, de façon plus ou moins encadrée, une vingtaine de pays proposent les "passeports dorés" en europe.