Aux Etats-Unis, le succès de Sarah Cooper aux dépens de Donald Trump

La comédienne Sarah Cooper en train d'imiter Donald Trump dans un clip posté sur son compte Tik Tok. (CAPTURE D'ECRAN TIK TOK)

Sarah Cooper est dans sa cuisine, à Brooklyn, et elle écoute le président américain expliquer qu’il suffit de s’appliquer des détergents sur le corps et dans le corps, et de s’exposer aux ultraviolets pour se protéger du coronavirus. Elle se dit : c’est le président et il tient des propos absurdes, mais les gens ne s’en rendent pas compte. Alors elle se filme, dans sa cuisine, et utilise l’application Tik Tok, très utilisée par les jeunes. Elle fait de la synchronisation labiale, donc du doublage. Elle tourne une petite vidéo chez elle. Et cette jeune comédienne américaine fait le tour d’Internet en quelques heures. Elle est à la fois le président et ses interlocuteurs. Ses mimiques rendent les propos du président dérisoires, ridicules. Elle saisit l’essence du propos pour en montrer l’absurdité.

How to medical pic.twitter.com/0EDqJcy38p — Sarah Cooper (@sarahcpr) April 24, 2020

En quelques jours, son compte Tik Tok est relayé partout, notamment sur Twitter, et ses vidéos sont vues de millions de fois. Parce qu’il n’y a ni commentaire ni jugement : juste les propos du président mis dans un contexte différent. Elle a une petite quarantaine d’années et c’est une débutante dans cet univers très prisé aux Etats-Unis, celui du stand-up. Sauf qu’elle n’a besoin d’aucun artifice, et qu’il lui suffit de reprendre mot à mot les déclarations de Donald Trump pour le mettre à nu. "Un auteur cherche à accentuer le ridicule d’un personnage, sauf qu’avec Trump le ridicule est déjà là, il n’y a pas besoin d’exagérer", dit la comédienne. Sarah Cooper a déjà publié des textes très remarqués après un passage professionnel chez Google : notamment 100 trucs infaillibles pour avoir l'air intelligent en réunion (éditions Dunod). Un carton en librairie.

Elle représente tout ce que Trump déteste : une Amérique qui se moque de lui

Le plus grand succès de Sarah Cooper est d’avoir été bloquée sur Twitter par Donald Trump en personne. Voir cette jeune femme née en Jamaïque reprendre ses déclarations les plus péremptoires, comme quand il explique qu’il est le meilleur président de l’Histoire dans tous les domaines, devient insupportable. À elle seule, elle devient un miroir de la logorrhée du président. Et ses millions de spectateurs font ombrage à ceux qui regardent un Donald Trump en se demandant s’il est lui-même en train de se parodier. Le show ne fait que commencer. Mais pour le moment, c’est Cooper qui remplit la salle.